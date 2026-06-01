Mudanya'da Müsilajdan Sonra Turuncu Alarm

Sahile gelen vatandaşlar denizdeki renk değişimini ve kirlilik görüntüsünü cep telefonlarıyla görüntülerken, bazı vatandaşların ise hiç bir şey yokmuş gibi denize girmesi dikkat çekti.

Mudanya sahili boyunca yayılan turuncu tabaka görüntüsü, Marmara Denizi'nde daha önce büyük çevre sorununa dönüşen müsilajı yeniden gündeme getirdi. Marmara Denizi'nde etkisini zaman zaman yeniden gösteren müsilajın, Mudanya kıyılarında da görüldüğü ve sahil bandında köpüksü tabakalar oluşturduğu görülmüştü. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşları deniz havası almak için geldiği Mudanya'da karşılaştıkları turuncu sahil şeridiyle şoka uğradı.

Sahilde yürüyüş yapan bazı vatandaşlar ise oluşan görüntüye tepki göstererek, "Denizin bu halde olması üzücü. Bir yanda insanlar yüzüyor, diğer yanda suyun üzerinde kirlilik tabakası var. Yetkililerin daha kalıcı önlemler alması gerekiyor. Belediyenin de buna bir çözüm bulması lazım" dedi.

Mudanya sahilinde oluşan görüntülerin yaz sezonunun başlamasına kısa süre kala yeniden çevre kirliliği tartışmalarına sebep olacağına benziyor.

