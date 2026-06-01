Türk Denizciliğinin Dünü ve Bugünü Gölcük'te Konuşulacak

Programda, Osmanlı’dan günümüze Türk denizcilik tarihi akademisyenler ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı temsilcileri tarafından ele alınacak. Sempozyumda tersanenin kuruluşu, donanmanın gelişimi ve denizcilik alanındaki tarihsel süreçler masaya yatırılacak.

Gölcük Belediyesi; Yavuz zırhlısının onarım ihtiyacı doğrultusunda temelleri bir asır önce atılan Gölcük Tersanesi’nin 100. Kuruluş yılı münasebetiyle önemli sempozyum için hazırlıklarını tamamladı. 4-6 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek 100. Yılında Gölcük Tersanesi ve Donanma Sempozyumu, "Gölcük'ten Açık Denizlere - Türk Denizciliğinin Dünü-Bugünü" alt başlığı ile birçok önemli ismi Gölcüklüler ile buluşturacak. Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı’nda gerçekleştirilecek sempozyum, Türk denizcilik tarihini alanında uzman akademisyenler ve denizcilik otoritelerinin katılımıyla masaya yatırılacak.

Osmanlı’dan günümüze Türk donanmasının tarihi konuşulacak

İki gün sürecek program, 4 Haziran Perşembe günü saat 10.00'da açılış konuşmaları ve Prof. Dr. İdris Bostan'ın "Osmanlı Deniz İmparatorluğu ve Tersaneler" başlıklı açılış konferansıyla başlayacak. Sempozyum boyunca 9 ayrı oturumda; Osmanlı deniz imparatorluğu ve tersaneleri, Karadeniz ve Akdeniz'de Osmanlı denizciliği, deniz üsleri ile tersanelerin tarihi, deniz haritacılığı ve hukuku, sualtı arkeolojisi ile Türkiye'nin deniz müzelerine kadar geniş bir yelpazede konuları ele alınacak.

Gölcük Tersanesi’nin dünü ve bugünü anlatılacak

Programda özellikle ilçenin denizcilik mirasına dikkat çeken "Gölcük Tersanesi ve Donanması" oturumu öne çıkacak. Bu oturumda Gölcük Tersanesi'nin kuruluşu, tersanedeki gemi inşa faaliyetleri ve Cumhuriyet Donanması'nın oluşumu konuları uzmanlarca anlatılacak. Sempozyuma; Fırat Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Piri Reis Üniversitesi başta olmak üzere çok sayıda üniversiteden akademisyenlerin yanı sıra Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mensupları ve deniz müzesi yetkilileri katkı sağlayacak.

Tarih ve denizcilik tutkunlarına davet

Program, 5 Haziran Cuma günü saat 16.40'ta Prof. Dr. İdris Bostan, (E) Oramiral Metin Ataç, Prof. Dr. Orhan Kılıç ve Prof. Dr. Tuncay Zorlu'nun katılacağı "Kapanış ve Değerlendirme Oturumu" ile sona erecek. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, ilçenin köklü denizcilik kültürünü ve Gölcük Tersanesi'nin tarihi önemini geleceğe taşıyacak sempozyuma tüm tarih ve denizcilik severleri davet etti.

