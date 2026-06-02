Posidonia 2026, Küresel Denizcilik Gündeminin Gölgesinde Kapılarını Açtı

Küresel denizcilik sektörü, Hürmüz Boğazı'nın ticari trafiğe kapalı olduğu ve enerji tedarik zincirlerinin ciddi baskı altında bulunduğu kritik bir dönemde Atina'da bir araya geldi. Dünyanın en önemli denizcilik organizasyonlarından Posidonia 2026, yaklaşık 60 yıllık tarihinin en dikkat çeken edisyonlarından biri olarak kapılarını açtı.

Atina Metropolitan Expo’da gerçekleştirilen resmi açılış törenine Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Avrupa Birliği Sürdürülebilir Ulaşım ve Turizm Komiseri Apostolos Tzitzikostas, Yunan Gemi Sahipleri Birliği Başkanı Melina Travlos, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Genel Sekreteri Arsenio Dominguez, Panama Cumhurbaşkanı José Raúl Mulino ile çok sayıda ülkenin bakan ve bakan yardımcıları katıldı.

Bu yıl fuar, 83 ülke ve bölgeden 2 bin 227 katılımcıyı ağırlarken, uzun yılların ardından Almanya ve İtalya'nın resmi katılımıyla birlikte rekor seviyede 24 ulusal pavilyona ev sahipliği yapıyor. Toplam 45 bin metrekarelik alana yayılan Posidonia 2026, organizasyon tarihinin en büyük fuarı olarak öne çıkıyor.

Yaklaşık 70 konferans, forum ve seminerden oluşan etkinlik programı, yoğun talep nedeniyle ilk kez fuar alanı dışındaki farklı noktalara da taşındı. Organizasyon yetkilileri, 5 Haziran’a kadar 40 binden fazla ziyaretçinin fuarı ziyaret etmesini bekliyor. Posidonia 2026'nın Yunan ekonomisine sağlayacağı toplam ekonomik katkının ise 100 milyon Euro’yu aşacağı öngörülüyor.

Mitsotakis: “Yunan denizciliği stratejik bir güç unsurudur”

Açılış töreninde konuşan Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Yunan denizciliğinin hem ulusal hem de Avrupa düzeyinde stratejik bir değer taşıdığını belirtti.

Denizciliğin yalnızca Yunanistan'ın değil, Avrupa'nın da dayanıklılığı ve stratejik özerkliği açısından kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Mitsotakis, Yunan denizciliğinin uluslararası güvenlik ve ekonomik istikrar açısından giderek daha önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

AB’den denizcilik ve liman stratejileri vurgusu

Avrupa Birliği Sürdürülebilir Ulaşım ve Turizm Komiseri Apostolos Tzitzikostas ise konuşmasında denizcilik özgürlüğünün güvenli ve engelsiz geçiş anlamına geldiğini belirterek, Avrupa ekonomisinin deniz taşımacılığına bağımlılığına dikkat çekti.

AB ithalatının yüzde 76’sının ve ihracatının yüzde 73’ünün deniz yoluyla gerçekleştirildiğini ifade eden Tzitzikostas, Avrupa'nın denizcilik sektöründeki küresel liderliğini güçlendirmek amacıyla Avrupa Denizcilik Sanayi Stratejisi ile Avrupa Limanları Stratejisi’ni hayata geçirdiklerini söyledi.

IMO’dan Hürmüz ve Kızıldeniz uyarısı

IMO Genel Sekreteri Arsenio Dominguez, konuşmasında küresel denizcilik sektörünün karşı karşıya olduğu jeopolitik risklere dikkat çekti.

Orta Doğu’daki gelişmelerin küresel deniz ticareti, enerji güvenliği ve tedarik zincirleri üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu belirten Dominguez, Hürmüz Boğazı'nın günlük yaklaşık 20 milyon varil petrol akışına ev sahipliği yaptığını, bunun küresel deniz yoluyla taşınan petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 25’ine karşılık geldiğini söyledi.

Dominguez ayrıca, Kızıldeniz’de yaşanan güvenlik sorunlarının Süveyş Kanalı üzerinden gerçekleşen ticareti de olumsuz etkilediğini belirterek, bu hattın normal koşullarda küresel ticaretin yüzde 12 ila 15’ini taşıdığına dikkat çekti.

Travlos: “Seyir özgürlüğü olmadan küresel refah olmaz”

Yunan Gemi Sahipleri Birliği Başkanı Melina Travlos da konuşmasında deniz taşımacılığının küresel ekonomi için taşıdığı öneme vurgu yaptı.

Travlos, “Seyir özgürlüğü olmadan küresel refah olmaz. Güvenli deniz yolları olmadan güvenli küresel ticaret olmaz. Güçlü bir denizcilik sektörü olmadan dirençli bir ekonomi olmaz. Gerçekçilik olmadan da sürdürülebilir yeşil dönüşüm mümkün değildir” değerlendirmesinde bulundu.

Vokos: “Denizcilik olmadan dünya durur”

Posidonia Exhibitions S.A. Genel Müdürü Theodore Vokos ise son dönemde kritik ticaret yollarında yaşanan aksaklıkların küresel tedarik zincirlerinin kırılganlığını bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Vokos, “Son gelişmeler basit ama güçlü bir gerçeği gösterdi; denizcilik olmadan dünya durur. Enerji akışı kesilir, sanayi üretimi aksar ve ekonomiler ivme kaybeder. Buna rağmen sektör faaliyetlerini sürdürerek küresel ticaretin omurgası olduğunu bir kez daha kanıtladı” dedi.

Yapay zekâ ve çevre teknolojileri öne çıkıyor

Posidonia 2026’da teknolojik dönüşüm de fuarın en dikkat çekici başlıkları arasında yer alıyor. Otuzdan fazla katılımcı şirket, denizcilik operasyonlarına yönelik yapay zekâ uygulamalarını tanıtırken, 100’den fazla firma sektörün sıfır emisyon hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacak çevre teknolojilerini sergiliyor.

Öte yandan, ticari denizcilikte ve kıyı enerji üretiminde gelişmiş nükleer teknolojilerin kullanımı da fuar kapsamında düzenlenen üst düzey oturumlarda ele alınan önemli konular arasında bulunuyor.

Posidonia Oyunları genişliyor

Geleneksel Posidonia Oyunları da bu yıl yeni etkinliklerle genişletildi. İlk kez düzenlenen Posidonia Tour bisiklet yarışı organizasyon programına dahil edilirken, spor etkinliklerinden elde edilen gelirlerin hayır kurumları ve sivil toplum kuruluşlarına aktarılmaya devam edeceği belirtildi.

Sürdürülebilir etkinlik sertifikasını korudu

Posidonia 2026 ayrıca üst üste üçüncü kez sürdürülebilir etkinlik ISO sertifikası almaya hak kazandı. Böylece organizasyon, Yunanistan’da bu unvana sahip ilk fuar olma özelliğini korurken, çevresel etkilerin azaltılması ve yerel ekonomiye katkının artırılması konusundaki kararlılığını da sürdürmüş oldu.

Posidonia 2026, 5 Haziran tarihine kadar Atina’da küresel denizcilik sektörünün en önemli gündem maddelerinin ele alınacağı toplantı, konferans ve ticari görüşmelere ev sahipliği yapmaya devam edecek.