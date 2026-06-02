Alanya'ya Lüks Kruvaziyer İle Bin 767 Turist Geldi

Malta bandıralı 264 metre uzunluğundaki Marella Discovery isimli yolcu gemisi sabah saatlerinde Alanya iskelesine demir attı. Gemide bin 767 turist, 728 mürettebat bulunurken turistlerin büyük kısmının İngiltere vatandaşı olduğu öğrenildi.

Gemiden inen yolcular, ilçenin doğal güzelliklerini yerinde görmek üzere iskelede bekleyen otobüsler ile Alanya'yı gezecek. Gemi akşam saatlerinde demir alarak Limasol'a doğru gidecek.

