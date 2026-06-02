İş Vapur, Haziran Ayında Çocuk Atölyelerine ve Etkinliklere Ev Sahipliği Yapıyor

İş Sanat’ın yazın gelişini her yaştan sanatsevere ilham veren öğrenme programları ile kutluyor. Türkiye İş Bankası’nın ilk yeni nesil yüzen şubesi olarak Galataport’ta kapılarını açan İş Vapur, sanatın farklı renklerini keşfedileceği seminerlere ve çocukların hayal gücünü harekete geçiren renkli atölyelere ev sahipliği yapıyor. Pencerelerinden masmavi deniz manzarasının, içinden ise üreticiliğin eksik olmadığı İş Vapur’daki etkinliklerde yerinizi almaya hazır olun.

7 Haziran Pazar 14.00’te sanatseverler, opera yönetmeni Figen Ayhan’ın anlatımıyla ‘İçinden Opera Geçen Filmler’i dinliyor. Hem bir ilham kaynağı hem de bir anlatım tekniği olarak sinemanın içinde yer alan operanın film anlatısını nasıl değiştirdiğinin inceleneceği bu etkinliği ajandanıza mutlaka kaydedin.

İş Vapur’un yeni etkinlik serilerinden ‘3 Film 1 Şehir’de, Mehmet Kırali ve Kadir Kaymakçı, şehrin ruhunda iz bırakan yapıların ve insanların hikâyelerini yönetmenler ve oyuncularla birlikte ele alıyor. 10 Haziran Çarşamba 18.00’de başlayacak etkinlikte, Federico Fellini’nin yönettiği Altın Palmiye ödüllü ‘La Dolce Vita’, Audrey Hepburn’e ilk Oscar ödülünü kazandıran ‘Roman Holiday’ ve Paolo Sorrentino’nun En İyi Yabancı Dilde Film Oscar ödülü sahibi ‘La Grande Bellezza’ filmleri eşliğinde ‘ebedi şehir’ Roma konuşuluyor.

Levent Erden, sezon boyunca BlackBox’ta ilgiyle takip edilen İstanbul Kafası konuşmalarını İş Vapur’da sürdürüyor. İstanbul’un saklı kalmış güzelliklerini İş Vapur’un eşsiz atmosferinde dinlemek isteyenleri 14 Haziran Pazar 14.00’te ‘Derya Deniz’ başlıklı etkinliğe bekliyoruz.

İş Sanat’ın çocuklara özel hazırlanan Elmamın Rengi: Kırmızı, Kayığımın Rengi: Mavi ve Çizmemin Rengi: Sarı kitaplarının yazarı Burcu Ural Kopan, İş Vapur’da minik sanatseverlerle bir araya geliyor. 6 Haziran Cumartesi ve 9 Haziran Salı günleri 13.00’te düzenlenecek Renklerin Dünyasına Yolculuk atölyesinde yazar, kitaplarına ilham veren eserlerdeki detayları nasıl keşfettiğini anlatıyor. Ardından çocuklar kendi renk üçlemelerini seçerek yepyeni hikâyeler yazıyorlar.

İş Vapur’daki etkinliklerin biletlerini Biletix’ten temin edebilir, ücretsiz olarak düzenlenen çocuk atölyelerine issanat.com.tr üzerinden kayıt yapılabilir.

Etkinlik takvimi

6 Haziran Cumartesi 13.00 - Burcu Ural Kopan ile Renklerin Dünyasına Yolculuk (6-9 yaş)

7 Haziran Pazar 14.00 - Figen Ayhan ile 'İçinden Opera Geçen Filmler'

9 Haziran Salı 13.00 - Burcu Ural Kopan ile Renklerin Dünyasına Yolculuk (6-9 yaş

10 Haziran Çarşamba 18.00 - 3 Film 1 Şehir: 'Roma'

14 Haziran Pazar 14.00 - Levent Erden ile İstanbul Kafası: 'Derya Deniz'

