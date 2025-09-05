Şehir Hatları’ndan Çocuklara Okula Dönüş Hediyesi

Şehir Hatları’nın “Okula Dönüş Boğaz Turu” denizden uzak kalan çocukları denizle buluşturdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen özel Boğaz Turu Kabataş İskelesi’nden başladı ve 1,5 saat sürdü. Çocuklar tur boyunca hem İstanbul Boğazı’nın tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle tanıştı hem de deniz havasının tadını çıkardı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan da çocuklara bu özel turda eşlik etti. Aslan tek tek çocuklarla ve aileleriyle sohbet ederek fotoğraf çektirdi. Etkinlik kapsamında düzenlenen boyama atölyesi de tura renk kattı. Günün anısına her çocuğa kitap hediye edildi. Şehir Hatları’nın; çocukların enerjisini tazelemek, yeni eğitim dönemine moral ve motivasyonla başlamalarını sağlamak ve denizle olan bağlarını güçlendirmek amacıyla düzenlediği özel Boğaz turları devam edecek.

