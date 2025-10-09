İstanbul14 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Tamer Kıran’dan Ankara’da Yoğun Ziyaret Trafiği
Tamer Kıran’dan Ankara’da Yoğun Ziyaret Trafiği

Tamer Kıran’dan Ankara’da Yoğun Ziyaret Trafiği

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, 7-8 Ekim 2025 tarihlerinde Ankara’da bir dizi resmi temas ve ziyarette bulundu.

A+A-

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, 7-8 Ekim 2025 tarihlerinde Ankara’da bir dizi resmi temas ve ziyarette bulundu.

2-312.jpg

3-303.jpg

4-255.jpg

5-180.jpg

6-126.jpg

1-267.jpg

2-313.jpg

3-305.jpg

 

Vira Haber

Bu haber toplam 69 defa okunmuştur
Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.