Tamer Kıran’dan Şehit Polisler İçin Başsağlığı Mesajı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Yalova’da terör örgütü DEAŞ’e yönelik operasyonda şehit olan polisler için şu açıklamayı yaptı:

“Yalova’da terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonda şehit olan 3 polisimize Allah’tan rahmet, ailelerine, emniyet teşkilatımıza sabır ve başsağlığı, yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.”

Vira Haber