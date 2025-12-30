İstanbul11 °C

  3. Tamer Kıran’dan Şehit Polisler İçin Başsağlığı Mesajı
İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Yalova’da terör örgütü DEAŞ’e yönelik gerçekleştirilen operasyonda şehit olan polisler için başsağlığı mesajı yayımladı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Yalova’da terör örgütü DEAŞ’e yönelik operasyonda şehit olan polisler için şu açıklamayı yaptı:

“Yalova’da terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonda şehit olan 3 polisimize Allah’tan rahmet, ailelerine, emniyet teşkilatımıza sabır ve başsağlığı, yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.”

