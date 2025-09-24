Teknofest’ten Giresun’a "Mavi Vatan" Birinciliği
Doç. Dr. Söğüt, Teknofest’te Mavi Vatan’ı deniz yetki alanlarının ötesinde, denizcilik mirasından milli teknoloji hamlelerine uzanan yönleriyle ele aldığı makalesiyle birincilik ödülüne layık görüldü.
Türkiye’nin en büyük bilim ve teknoloji etkinliği olan Teknofest’e, Mavi Vatan’ın sadece deniz yetki alanlarıyla sınırlı bir kavram olmadığını vurgulayarak, denizcilik mirasından günümüzün milli teknoloji hamlelerine uzanan süreci irdeleyen makalesiyle katılan Doç. Dr. Söğüt birincilik ödülüyle döndü.
Giresun Üniversitesi Tirebolu İletişim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Yasin Söğüt, Teknofest Mavi Vatan Festivali kapsamında düzenlenen Lisansüstü Makale Yarışması’nda birincilik ödülüne layık görüldü. Söğüt, "Medeniyetten Millete, Vizyonel Bir Hamle: Mavi Vatan" başlıklı makalesiyle Mavi Vatan vizyonunu iletişim bilimi perspektifinden ele alarak özgün yaklaşımı ve akademik katkısıyla öne çıktı.
Makalesinde Mavi Vatan’ın sadece deniz yetki alanlarıyla sınırlı bir kavram olmadığını vurgulayan Doç. Dr. Söğüt, bu vizyonun "bağımsızlığın denizlerdeki imzası" olduğunu belirtti. Söğüt, geçmişin denizcilik mirasından günümüzün milli teknoloji hamlelerine uzanan süreci irdeleyerek, Türkiye’nin denizlerde bağımsız bir güç olarak konumlandığını ortaya koydu.
Çalışmada ayrıca Türkiye’nin savunma sanayisinde yerli ve milli üretim kapasitesini artırması, Doğu Akdeniz’de enerji faaliyetleriyle kurucu aktör haline gelmesi ve tarihsel miras ile güncel teknoloji arasında kurulan bağın milli kimlik inşasına katkısı ele alındı.
Mavi Vatan’ı "Türk milletinin denizlerdeki bağımsızlık senedi" olarak tanımlayan Doç. Dr. Söğüt, vizyonun temelini "Özgürlük için yerlilik, bağımsızlık için teknoloji" olarak ifade etti.
