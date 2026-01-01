Türkiye Genelinde Kar Alarmı: Okullar Tatil Edildi, Ulaşım Aksadı, Çığ Tehlikesi Arttı

İstanbul’dan Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya kadar geniş bir bölgede kar, buzlanma ve çığ riski nedeniyle eğitim-öğretime ara verilirken, ulaşımda da aksamalar yaşandı.

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı, özellikle kentin simge noktalarından Taksim’i beyaza bürüdü. Kartpostallık manzaralar oluşurken, bölgede araçların yavaş ilerlediği gözlendi.

Şırnak’ta Eğitime Ara Verildi

Şırnak Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 2 Ocak 2026 Cuma günü il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Resmî ve özel tüm okulların yanı sıra özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde de eğitim faaliyetleri durduruldu. Ayrıca hamile, engelli, kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları ile çocuğu eğitim çağında olan kadın kamu personelinin idari izinli sayılacağı bildirildi.

Bingöl’de 272 Köy Yolu Kapalı

Bingöl genelinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası 272 köy yolu ulaşıma kapandı. Bingöl İl Özel İdaresi ekipleri, 110 personel ve 53 araçla kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, hava koşullarına karşı vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Hakkari’de Çığ ve Buzlanma Riski

Hakkari Valiliği, yoğun kar yağışı, çığ ve buzlanma riski nedeniyle il genelindeki tüm okullarda 2 Ocak 2026 Cuma günü eğitime ara verildiğini açıkladı. Yerleşim merkezlerinde kar kalınlığının 1 metreye, kırsal bölgelerde ise yer yer 2 metreyi aştığı belirtilirken, özellikle yüksek kesimlerde çığ tehlikesinin çok yüksek olduğu vurgulandı. Aynı gün kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Van’da Kuvvetli Kar ve Fırtına Uyarısı

Van Valiliği, kuvvetli kar yağışı, şiddetli rüzgar ve çığ tehlikesine karşı vatandaşları uyardı. Özellikle güney ve doğu ilçelerde yer yer yoğun kar yağışı beklendiği, yüksek kesimlerde kar kalınlığının 20 santimetreyi aşabileceği açıklandı. Yetkililer, tipi, buzlanma, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu.

Artvin’de Çığ Faciası: Arama Kurtarma Sürüyor

Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünde meydana gelen çığ felaketinde, sürülerini yayladan köye indirmeye çalışan 6 çoban ve yaklaşık bin 200 küçükbaş hayvan çığ altında kaldı. Çobanlardan 3’ü kendi imkânlarıyla kurtulurken, yapılan arama kurtarma çalışmalarında Suat Temel’in cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olan Bülent Gezer ile Afganistan uyruklu Kerimullah Azizulla’yı bulmak için AFAD, Jandarma, UMKE ve gönüllü ekiplerin çalışmaları sürüyor. Zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen çalışmalar havadan drone ile görüntülendi.

Yetkililer, kar yağışı ve çığ riskinin devam ettiği bölgelerde vatandaşların dikkatli olmalarını, zorunlu olmadıkça seyahate çıkmamalarını istedi.