Uçakla Seyahat Edeceklere Öneriler

Hava yolculuğu heyecan verici ve macera dolu bir deneyimdir ancak ilk başta çok stresli de olabilir. Bu durum yükseklik korkusundan ya da çeşitli psikolojik nedenlerden kaynaklanıyorsa başka önlemlerin alınması gerekir. İlk kez uçakla seyahat ediyorsanız ve ne yapacağınızdan emin değilseniz, ilk uçak yolculuğunuzu güvenli ve emniyetli hale getirmek için bazı önerilere göz atılmalıdır. Uçak bilet fiyatları her zaman en doğru şekilde detaylıca araştırıldığında kampanyalı şekilde biletler temin edilebilir. Uçakla seyahat etmeden önce uçuş alanına giderken toplu taşımayı mümkün olduğunca kullanmaya çalışın. Özel araç, transfer veya taksi gibi seçenekleri tercih ederseniz, hava ve trafik koşullarını hesaba katarak erken yola çıkmayı unutmayın. Arabayla geliyorsanız otopark ücretini ödemeyi unutmayın.

İnsanlar uçakla seyahat etmeden önce daha rahat ve güvenli seyahat edebileceklerini tahmin edebiliyorlar. Bu nedenle tüm yolcuların bu bilgiyi alması çok önemli. Bazı havayolları, güvenlik önlemlerinin en üst düzeyde uygulanmasına ilişkin ortak kararların yanı sıra ek gereklilikler veya ayrıntılar da sunabilir. Bagajınızda neler taşıyıp taşıyamayacağınızı biletinizi aldığınız firmanın yetkili temsilcilerinden veya web sitesinden daha kolay öğrenebilirsiniz. Ayrıca ağırlığa dayalı ürün sınırlamalarınız da vardır ve ağırlık sınırlamaları da havayolu şirketlerine göre değişir. Tüm bu tüyolar dikkate alındığında ve aşağıda verilen bilgiler öğrenildiğinde tüm uçuşlar büyük bir keyifle sonlanır.

Uçak Bileti Satın Almak

Uçak bileti satın aldığınızda kimliğinizi, iletişim bilgilerinizi ve diğer bilgilerinizi doğrulayıp doldurmaya zaman ayrılmalıdır. Ayrıca koltuk seçimi, bagaj, bagaj bilgileri ve ek hizmetler gibi işlemleri ilk uçuşunuzdan önce tamamlamalı ve sonraki adımlarda size yardımcı olması için PNR kodunuz veya rezervasyon numaranız kaydedilmeli.

Bavul Hazırlamak

Uçak biletinizi aldıktan sonra bavulunuzu hazırlama aşamasını son ana bırakmamanız oldukça önemli. çok daha önceden ya da en kötü ihtimal bir gece önceden hazırlamak gerekli. Çantanızı hazırlarken, el bagajı/el bagajı ile kayıtlı bagaj ayrılmalı. Uçuş öncesinde mutlaka bagaj bilgileriniz kontrol edilmeli. Bagajın büyüklüğüne ve ağırlığına dikkat edilmeli. Deodorant gibi gazlı veya patlayıcı maddeleri yanınızda taşımamaya dikkat edin. El bagajı için ise şampuan, diş macunu, losyon, deodorant gibi çeşitli eşyalar çantaya toplam hacmi 1 litreyi geçmeyecek şekilde 100 ml'lik kaplara konulmalı. Ayrıca bilgisayar gibi elektronik eşyaların da torbalara konularak el bagajına konulması tavsiye edilir. Tüm uçuşlarda ağırlık ve boyut bagaj sınırlamaları vardır. Bu nedenle ihtiyaç ölçüsünde ürün almalı. Aksi halde ağırlık sınırını aştığınız için ekstra ücret ödenebilir. Genel olarak bu durum farklı sınıflardaki havayolu şirketleri için farklılık oluşturabilir. Havayolunuzu arayıp bilet bilgilerinizi vererek daha detaylı bilgi alınabilir.

Rahat Kıyafetler Giyinmek

Keyifli ve konforlu bir uçuş için rahat spor kıyafetler giymeli, rahat, giyip çıkarması kolay ayakkabılar seçilmeli. Uçaklarda sıcaklık derecesi sabit ve belli bir derecenin üzerinde tutulduğu için terlememek, bunalmamak adına kalın kıyafetler giymekten kaçının. Metal nesneler, kemerler, cüzdanlar, yüzükler, küpeler vb. takmayın. Böylece havalimanı girişinde güvenlik ve x-ray cihazında vakit kaybedilmemiş olur.

Uçakla seyahat eden kişilerin dikkat etmesi gereken en önemli şeylerden biri de sıvılardır. Uçağın kabinine alınabilecek sıvılara da kısıtlama getirildi. Parfüm, diş macunu, deodorant, tıraş kremi, su veya diğer içecekleri yanınızda getirmenize izin verilmediğini unutmayın. Aynı zamanda yurt dışına seyahat ederken pasaportunuzun ve vizenizin son geçerlilik tarihi önemli. Bazı ülkeler pasaportlarının süresi 6 aydan az olan yolculara izin vermemektedir. Bu tür sorunlarla karşılaşmamak için seyahate çıkmadan önce yaşadığınız ülkenin vize/pasaport koşullarını ve düzenlemelerini kontrol edin. Aksi takdirde gittiğiniz ülkeye gidemeden dönülebilir.

Uçuş Saati ve Check-in’e Dikkat Etmek

Havalimanları zaman zaman çok yoğun olabiliyor. İlk uçuşta paniğe kapılmamanız için havalimanına erken gitmeniz öneriliyor. Yurt içi uçuş yapmayı planlıyorsanız uçuşunuzdan 2 saat önce, yurt dışı seyahat etmeyi planlıyorsanız uçuşunuzdan 4 saat önce havalimanında olmanız gerekir. Eğer online check-in yapmadıysanız havalimanında check-in yapmanız gerekir. Bagaj ve check-in işlemlerinin iç hat uçuşlarda kalkıştan 35 dakika, dış hat uçuşlarda ise kalkıştan 60 dakika önce tamamlanması çok önemli. Havaalanında kuyruk oluşmasını önlemek için her zaman çevrimiçi check-in yapmanız önerilir.

Uçuş Sonrası İşlemler

Check-in yapıp bagajınızı kontuarlara teslim edip ardından son kontrol noktası da geçilir. Kimliğinizi ve biniş kartınızı kolay ulaşılabilir bir yere koymanız size rahatlık sağlar. Uçuşunuza atanan kapı numaralarını biniş kartı ve havalimanı ekranlarından takip etmeniz önemli. Kapı numarasını biliniyorsa uçağa binene kadar bekleme odasında oturulabilir.

Uçuş Esnasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Uçuş için gerekli prosedürleri tamamladıktan sonra koltuğunuza geçmeli ve el bagajınızı koltuğun üstündeki bölmeye yerleştirmelisiniz. Uçağınız kalkmadan önce telefonunuzu kapatmalı veya uçak moduna geçilmelidir. Uçakta yapmanız gereken her şey, uçağın ne zaman kalktığı ne zaman ineceği ve varış yerindeki hava koşulları gibi tüm bilgilere sahip olun. Herhangi bir sorun yaşamanız durumunda uçuş sırasında kabin ekibi size yardımcı olacaktır. Düşük kabin basıncı baş ağrısına ve baş dönmesine neden olabilir, bu nedenle uçuş sırasında bol su içmeniz önerilir. Tüm bu ipuçları dikkate alındıktan sonra gönül rahatlığıyla İstanbul Balıkesir uçak bileti temin edilir ve uçuşa hazır hale gelirsiniz. Her zaman ve her yerden erişim sağlanarak temin edilebilecek olan uçak biletlerinin yanı sıra Ankara Bakü otobüs bileti gibi otobüs biletleri alarak da seyahat imkanı mevcut. Uçaktan korkanlar için otobüs yolculuğu büyük bir alternatif oluşturur.

