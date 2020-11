Yalıkavak Marina, “2020 En İyi Uluslararası Marina” Ünvanını Kazandı

Dünya yatçılık sektörünün en prestijli kurumlarından biri olan The British Yacht Harbour Association (TYHA) tarafından düzenlenen “Dünyanın En İyi Süper Yat Marinası” ödülü oylamasında “2020 En İyi Uluslararası Marinası” ödülünün sahibi Yalıkavak Marina oldu. Tekne sahipleri ve deniz tutkunları tarafından en çok oyu alıp, ‘’Dünyanın En İyi Uluslararası Marinası’’ seçilen Yalıkavak Marina ülkemize yeniden büyük bir gurur yaşattı.

Yalıkavak Marina, Marina Direktörü Deniz Akaltan, “Dünya yatçılık sektörünün en prestijli The British Yacht Harbour Association (TYHA) tarafından “Dünyanın En İyi Süper Yat Marinası” oylamasında geçen yıl kazandığımız “Dünyanın En İyi Süper Yat Marinası’ ödülünün ardından ülkemize bu onurlu ödülü getiren ilk ve tek Türk marinası olmanın kıvancını ve onurunu yaşıyoruz. Türkiye’nin gururu ve ilk yüksek kapasiteli mega yat marinası Yalıkavak Marina olarak dünya çapında kazandığımız bu büyük başarıda emeği olan tüm dostlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi.

2020’nin En İyi Uluslararası Marinası seçilmelerinde en büyük etkenin hizmet kalitesini en üst seviyede tutmak olduğunu belirten Akaltan, “Yalıkavak Marina olarak Türkiye’yi uluslararası arenada gururla temsil etmekten ve bu ülkeye hizmet etmekten dolayı büyük gurur duyuyoruz. Türkiye’nin yararına olacak şekilde çalışmalar yapmaktan da son derece onurluyuz. Yalıkavak Marina olarak son üç yılda ard arda kazandığımız “Dünyanın En İyi Süper Yat Marinası” ve son olarak “En İyi Uluslararası Marina” ödülünü Türkiye’mize armağan etmekten dolayı da büyük gurur duyuyoruz. Yalıkavak Marina olarak amacımız Türkiye’yi dünyanın en iyi ve en profesyonel lüks resort destinasyonlarından biri haline getirmek ve bu yolda çok çalışmaya devam etmektir.

Yalıkavak Marina tüm kriterleri en üst seviyede yerine getiren sayılı marinalardan biridir. Bu oylama, verdiğiniz hizmet kalitesinin yüksek standartlarının ve müşteri memnuniyetinin misafirleriniz tarafından da onaylandığını gösterir. Bizi bu ödüle, yine yeniden bu yıl yaşadığımız olağanüstü sürece rağmen marinamızı ziyaret eden misafirlerimizin verdiği oylar taşıdı. Bu yüzden bizler için çok değerli ve önemli. Yaptığımız yatırımların ve gösterdiğimiz çabanın misafirlerimiz tarafından bu şekilde takdir edilmesi dünyanın en büyük ödülü. Misafirlerimizin seçimine layık olmaya ve daima en iyiyi sunmaya kararlıyız.” diye belirtti.

“Burada her şey Sizin için...” (It’s all about You…) mottosu ile deniz tutkusunu yılın 12 ayı kesintisiz yaşatan Yalıkavak Marina, 620 yatı aynı anda ağırlayabiliyor ve hem yat sahiplerine hem de ziyaretçilere dinamik bir yaşam tarzı ve eşsiz ayrıcalıklar sunuyor. Yalıkavak Marina aynı zamanda 140m LOA’ya kadar yatları ağırlayabilme kapasitesi ile Akdeniz’in bir numaralı marinası olma özelliğini de koruyor.

Vira Haber