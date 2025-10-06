Yalıkavak Marina, Dünyanın En İyi Marina Ödülleri’nde Bir Başarıya Daha İmza Attı

Yalıkavak Marina, uluslararası başarısını 2025’te de sürdürerek, Dünyanın En Prestijli Ödüllerinden biri olan The British Yacht Harbour Association (TYHA) Ödüllerinde “Superyacht Marina of the Year” kategorisinde Runner Up Ödülünü kazanarak global marina sektöründeki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koydu.

Dünya yatçılık sektörünün en prestijli kurumlarından biri olan The British Yacht Harbour Association (TYHA)tarafından defalarca ödüllendirilen Yalıkavak Marina, “2025 Yılının En İyi Süperyat Marinası” oylamasında “Superyacht Marina of the Year” kategorisinde Runner Up ödülünü alarak uluslararası başarısını bir kez daha taçlandırdı.

Türkiye’nin ilk yüksek kapasiteli süperyat marinası olan Yalıkavak Marina, 2025 yılı TYHA Marina Awards’ta dünyanın dört bir yanından marina kullanıcılarının oylarıyla seçilen bu ödül ile birlikte, global marina sektöründeki güçlü konumunu bir kez daha teyit etti. Bu başarı, Yalıkavak Marina’nın yalnızca Türkiye’nin değil, aynı zamanda dünya yatçılık camiasının da en saygın adreslerinden biri olduğunu ortaya koyuyor.

Yalıkavak Marina, 2018, 2019, 2022 ve 2023 yıllarında “Dünyanın En İyi Süperyat Marinası” ödülünü, 2024 yılında da Runner Up kazanarak Türkiye’yi gururla temsil etmiş, ayrıca 2020-2021 yıllarında “En İyi Uluslararası Marina” unvanını almıştı. Böylece üst üste elde ettiği başarılarla, hizmet kalitesi, ileri teknolojiye sahip altyapısı ve sunduğu eşsiz deneyimlerle uluslararası alanda çıtayı her yıl daha da yükseltmeye devam ediyor.

Dünyanın ilk 10 marinası arasında yer alan Yalıkavak Marina, “Temiz Marina” sertifikası ve Türkiye’de yalnızca kendisine verilen “5 Altın Çıpa Platin” ödülü ile sürdürülebilirlik ve çevre koruma konusundaki öncü rolünü sürdürüyor. Deniz ekosistemini korumaya yönelik çevresel sorumluluk projeleri, sosyal fayda sağlayan girişimleri ve sürdürülebilir bir gelecek yaratma vizyonuyla global arenada örnek gösteriliyor. Ayrıca UNICEF’in “Platin Kanatlar” programının gururlu bir katılımcısı olarak, yardıma muhtaç çocukların temel haklarına kavuşmalarını desteklemeye devam ediyor.

Bugün 620 yat kapasitesiyle 140 metreye kadar süperyatlara ev sahipliği yapan Yalıkavak Marina, dünya çapında tanınan markaları, lüks alışveriş olanakları, seçkin restoranları, plaj kulüpleri, wellness merkezleri ve otelleri ile sadece bir marina değil, aynı zamanda 12 ay boyunca yaşayan bir destinasyon olma özelliği taşıyor. Her yıl 120’den fazla ülkeden gelen 2 milyonun üzerinde ziyaretçiye kapılarını açan Yalıkavak Marina, denizcilik sektöründeki öncü rolünü güçlendirirken Türkiye’nin dünya sahnesindeki prestijini de artırıyor.