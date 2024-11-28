1. Deniz Hukuku Zirvesi Yoğun Bir Katılımla Gerçekleşti

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özen, DEHUKAM Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail Demir ve T.C. Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve DEHUKAM Yönetim Kurulu Üyesi Niyazi Acar’ın açılış konuşmaları ile başlayan ve birincisi düzenlenen program deniz hukukunun geleceğini şekillendirecek gençlerin bilgi birikimini ve farkındalığını artırmayı hedefliyor.

T.C. Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Niyazi Acar açılış konuşmalarında Türkiye'nin denizlerle çevrili coğrafi konumunun uluslararası ticaret ve deniz güvenliği açısından taşıdığı stratejik önemi vurguladı. DEHUKAM’ın Türkiye’nin deniz hukuku ve siyasetinin oluşturulması ve milli çıkarlarımız için önemli bir rol oynadığını vurgulayan Bakan Yardımcısı Deniz Hukuku Zirvesi programının Türkiye’nin deniz hukuku alanındaki yetişmiş insan gücü kapasitesinin arttırılmasına önemli katkılar sağlayacağını belirtti

Program konuşmacılarından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Hareket Başkanı Tümamiral Mehmet Emre Sezenler, Türk donanmasının kapasitesi ile imkân ve kabiliyeti hakkında kapsamlı bir sunum yaptı. Sezenler, "Deniz Kuvvetleri olarak yalnızca Türkiye'nin deniz güvenliğini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda uluslararası sularda da stratejik görevler üstlenerek küresel güvenliğe katkı sağlıyoruz. Farklı coğrafyalarda yürütülen faaliyetlerimiz, Türk donanmasının küresel gücünü pekiştirmektedir" dedi.

Türkiye’nin ilk kadın Amirali Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Savunma Planlama ve Proje Yönetimi Başkanı Tuğamiral Gökçen Fırat ise Deniz Hukuku Zirvesi programında katılımcılara Türkiye’nin donanma diplomasisine ilişkin sunum yaptı. Türkiye'nin donanma diplomasisine büyük önem verdiğini belirten Tümamiral Gökçen Fırat, Türkiye'nin deniz yoluyla yürüttüğü diplomatik ilişkilerin, sadece bölgesel değil, küresel anlamda da büyük bir stratejik etki yarattığını söyledi. Tümamiral Gökçen Fırat "Donanma diplomasisi, sadece askeri bir güç gösterisi değil, aynı zamanda Türkiye’nin dünya genelindeki denizcilik ortaklıklarını pekiştiren bir stratejidir. Türk Deniz Kuvvetleri, askeri iş birliklerini artırarak, deniz güvenliğini sağlamak için kritik adımlar atmaktadır" şeklinde konuştu.

Deniz hukukunun farklı yönlerinin uygulamadaki en yetkin kişiler tarafından anlatıldığı programda Dışişleri Bakanlığı Kuzeydoğu Akdeniz Genel Müdürü Büyükelçi Burak Özügergin “Deniz Hukukunun Evrimi ve Türkiye” başlıklı sunumunda deniz hukukunun uluslararası ilişkilerdeki rolü, Türkiye'nin deniz sınırları ve bölgesel deniz anlaşmalarına verdiği önemin altını çizdi. Konuşmasında, Türkiye'nin deniz yetki alanlarının belirlenmesinde uluslararası deniz hukukuna önemli katkılarda bulunduğunu belirten Burak Özügergin, bu alandaki gelişmeleri detaylandırarak, özellikle Kuzeydoğu Akdeniz'deki stratejik konulara dikkat çekti. Türkiye'nin deniz hukukundaki duruşunun, sadece ulusal çıkarları değil, aynı zamanda bölgesel barışı koruma amacını güttüğünü vurgulayan Özügergin, Türkiye'nin deniz hukuku konusundaki diplomatik girişimlerinin uluslararası arenada önemli bir etki yaratığını söyledi.

Deniz Hukuku Zirvesinde marjında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan Türk deniz ticaret filosuna ve denizcilik sektöründeki güncel gelişmelere yönelik detaylı bir konuşma yaptı. Türk deniz ticaret filosunun son 3 yılda üç basamak yükselerek dünyada 11. sıraya yükseldiğini ve hedefin daha genç bir filo ile dünyada ilk 10’a girmek olduğunu belirtti. Dünyanın en iyi 100 konteynır limanından 4’ünün Ambarlı, Kocaeli, Mersin ve Tekirdağ limanları ile Türkiye’de olduğunu belirten Ünal Baylan 21 yıllık süreçte Türkiye’nin yük elleçlemede %174, konteynır taşımacılığında ise %404 artış olduğunu vurguladı. Türk deniz taşımacılığının Ro-Ro hatları ile güçlendiğini ifade eden Baylan 2023 yılında taşınan 705 bin araç ile Ro-Ro taşımacılığında 21 yılda %220 artış olduğunu belirtti.

Akademik sunumların da yer aldığı 1. Deniz Hukuku Zirvesi’nde DEHUKAM Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. İsmail Demir ve Prof. Dr. Yücel Acer, DEHUKAM Uzman Araştırmacıları Doç. Dr. Ali İbrahim Akkutay ve Dr. Ceren Cerit Dindar ile DEHUKAM Müdürü Dr. Mustafa Başkara Deniz Hukuku’nun farklı boyutlarını ele aldı.

Prof. Dr. Yücel Acer, “Uluslararası Deniz Hukuku ve Deniz Yetki Alanları” başlıklı sunumunda Türkiye’nin Ege Denizi ve Akdeniz’deki egemenlik değerlendridi. DEHUKAM Uzman Araştırmacısı Doç. Dr. Ali İbrahim Akkutay ise “Deniz Hukukunda Uluslararası Sözleşmeler” başlıklı konuşmasında Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS) ve Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından oluşturulan sözleşmeleri değerlendirdi. DEHUKAM Müdürü Dr. Mustafa Başkara ise otonom gemilerden denizcilikte karbonsuzlaşma süreçlerine, Karadeniz’in güvenliğinden mavi ekonomiye deniz hukukundaki güncel gelişmeleri katılımcılara aktardı.

Prof. Dr. İsmail Demir deniz kirliliğine ilişkin sunumunda denizlerin korunmasının gelecek nesillere sürdürülebilir bir dünya bırakmamız için önemi vurguladı ve denizlerin korunmasına ilişkin ulusal ve uluslararası düzenlemelere değindi. Dr. Ceren Cerit Dindar ise "Denizcilikte Güncel Gelişmeler ve Deniz Hukukuna Etkileri" başlıklı konuşmasında denizcilik sektöründeki yeniliklerin deniz hukukuna nasıl yansıdığına dair kapsamlı bir sunum yaptı.

DEHUKAM Araştırmacıları Emre Önsöz, “Deniz Enerji Hukukunda Güncel Gelişmeler" başlıklı konuşmasında deniz enerji sektöründeki son gelişmeleri ve Türkiye’nin deniz üstü rüzgar enerji projelerinin hukuki boyutlarını; Büşra Deniz, deniz çevre hukukundaki güncel gelişmeleri ve denizlerin korunması, çevre felaketlerinin önlenmesi konularındaki hukuki tedbirleri; Derya Ulutürk ise deniz ikliminde güncel gelişmeler çerçevesinde deniz ekosistemlerinin iklim değişikliğinden nasıl etkilendiğini dinleyicilerle paylaştı.

Hukuk fakültelerinden öğrenci yoğunluklu katılımla gerçekleşen programın son oturumunda DEHUKAM Müdürü Dr. Mustafa Başkara modöratörlüğünde, "Deniz Hukukunda Kariyer Olanakları" başlıklı bir panel gerçekleştirildi. Panelde, sektörün önde gelen avukatları Av. Nazlı Selek (NSN Hukuk Bürosu Yöneticisi), Av. M. Hakan Tüfekçi (İMEAK DTO Disiplin Kurulu Üyesi ve Tüfekçi Law Firm Yöneticisi), Av. M. Türker Yıldırım (EsenyelPartners Yöneticisi) ve Av. Sinan Güzel (TCG Fora Hukuk Bürosu Yöneticisi) tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

Etkinlik, DEHUKAM Müdürü Dr. Mustafa Başkara’nın kapanış konuşması ve sertifika töreni ile son buldu.