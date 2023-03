2022’nin “En İyi Süper Yat Marinası” Yalıkavak Marina, 2023 Temiz Marina Sertifikasına Layık Görüldü!

Dünya yatçılık sektörünün en prestijli kurumlarından biri olan The British Yacht Harbour Association’ın (TYHA) düzenlediği “Dünyanın En İyi Marinası” oylamasında tekne sahipleri ve deniz tutkunları tarafından en çok oyu alarak “2022 Yılının Süper Yat Marinası” seçilen Yalıkavak Marina, aynı zamanda Temiz Marina Sertifikasının da sahibi oldu.

TYHA tarafından Marina kıyı ve iç sularının temizliğinin önem ve farkındalığını artırmak amaçlı tasarlanan Temiz Marina (Clean Marina) Sertifikası için marinalarda; çevre koruması, marina hizmetleri ve güvenliği, sürdürülebilir ve yenilenebilir servisler gibi üst düzey standartlarda sunulan hizmetlerin yanı sıra, marinaların fiziki yapıları ve uygulama esasları baz alınarak misafir memnuniyeti odaklı hizmet kriterleri değerlendirmeye alınıyor. Tüm bu kriterleri yerine getiren Yalıkavak Marina, sürdürülebilir ve çevre dostu hizmet ve yönetim anlayışı ile Temiz Marina Sertifikasına layık görüldü.

Dünya çapında aldıkları ödüller arasına eklenen Temiz Marina Sertifikasını almanın onurunu yaşadıklarını ileten Yalıkavak Marina, Marina Direktörü Deniz Akaltan; “Bodrum, Türkiye’nin en önemli destinasyonlarından biri. Bu kimliği koruyabilmek ve önümüzdeki yıllara daha da geliştirerek taşıyabilmek için doğanın korunması ve çevreye saygı bizim de öncelikli hedefimizdir. Başta The International Council of Marine Industry Associations / Uluslararası Deniz Endüstrisi Dernekleri Konseyi (ICOMIA), The Yacht Harbour Association / Yat Limanları Birliği (TYHA) ve Foundation for Environmental Education / Çevre Eğitimi Vakfı (FEE) olmak üzere çeşitli uluslararası denizcilik örgüt ve kuruluşlarının üyesiyiz. Dünya çapındaki bu geniş ağ ile sürekli iletişim halindeyiz ve içinde bulunduğumuz bu yeni gerçekliğe uyum sağlamak adına uluslararası standartları titizlikle uyguluyoruz.

Gerek Mavi Bayrak gerekse de TYHA kriterleri ve Temiz Marina Sertifikasına uygun görülmemiz doğrultusunda sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz.” dedi.

The Yacht Harbour Association (Yat Limanları Birliği); merkezi İngiltere’de bulunan ve dünyanın farklı ülkelerinden yüzlerce üyesi bulunan, marinaların kalite, güvenlik ve hizmet standartlarını belirleyerek, bu standartların seviyesine göre derecelendirme yapan uluslararası bir kurumdur. Birliğe üye ülkeler arasında Türkiye’de bulunuyor.

TYHA Avustralya'da başlayan Temiz Marina programı İngiltere, Avrupa ve Orta Doğu'da da devam ediyor. TYHA yakın zamanda Clean Marina akreditasyon standardını da geliştirdi. Marinaların karasu arıtma, ayrılmış ve tehlikeli atıkların doğru şekilde yönetilmesi, dökülmenin önlenmesi, filtreleme, drenaj durdurma, sürdürülebilir ürünler kullanma ve plastik kirliliği önleme gibi temel bilgileri doğru bir şekilde almalarına da yardımcı olan Temiz Marina Program ve Sertifikası deniz tutkunlarının daha sürdürülebilir bir hayat yaşamasını sağlamayı da hedefliyor.

Vira Haber