25 mega yat İstanbul Boğazı'ndan süzülecek
Four Seasons Hotel The Bodrum Cup Istanbul Challenge yarışları 13 Ekim'de Bodrum'dan gelen 25 mega yatın İstanbul Boğazı'ndan geçişiyle başlayacak.
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Türkiye’nin önde gelen uluslararası deniz festivali ve yelken yarışı The Bodrum Cup bu sene, Amerikan Hastanesi’nin isim sponsorluğunda, Four Seasons Hotel The Bodrum Cup Istanbul Challenge ile 30. yılında bir ilke imza atıyor.
Yelken dünyasının her yıl merakla beklediği etkinlik, bu yıl ilk kez yarın saat 15:00 civarında 25 mega yatın İstanbul Boğazı’ndan geçişine sahne olacak Four Seasons Hotel The Bodrum Cup Istanbul Challenge ile start alacak. American Hospital The Bodrum Cup yarışları ise 22 Ekim’de 30. yıl kampanasının çalınmasıyla başlayacak.
Vira Haber
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