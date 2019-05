40 metrelik yarış teknesi gemiden düştü!

Akdeniz’in en önemli yat kulüplerinden YCCS üyesi Pier Luigi Loro Piana’nın sahibi olduğu My Song, geçen yıl kazandığı Loro Piana Superyacht Regatta’da yarışmak üzere hazırlanacaktı. İlk olarak Ibiza’ya indirilmesi planlanan My Song, Loro Piana yarışının ardından sezon boyunca Akdeniz’de regatta’lara katılacaktı.

Geçtiğimiz yıl İtalya Yelken Federasyonu tarafından yılın yelkenlisi seçilen My Song, Finlandiyalı tersane Baltic Yachts ​tarafından 2016’da sahibine teslim edilmişti. Tasarımını Nauta’nın gerçekleştirdiği yelkenlinin mühendisliği, Reichel / Pugh Yacht Design tarafından tamamlanmıştı.

Yaklaşık 36 tonluk hareketli salması bulunan My Song’un ağırlığı 105 ton. Dünyanın en büyük, tamamen karbondan yapılma yelkenlileri arasında anılan My Song’un, Southern Spars karbon direği 56 metre. My Song, bu muazzam ölçüleriyle 30 knot üzeri sürate erişebiliyor.

Vira Haber