5. Bozcaada Sualtı Günleri Projesi

Bu sene beşincisi düzenlenen, yürütücülüğü Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. H. Barış Özalp’e ait olan projenin faaliyetler haftasında, bilimsel sunumlar, SCUBA dalış etkinlikleri, Bozcaada liman sualtı temizliği ve sualtı fotoğraf sergisi gibi etkinlikler gerçekleştirildi. Bozcaada Miskin Atölye, Bozcaada Mendirek Dergisi, Çanakkale Sualtı Spor Kulübü ve Çanakkale Yerel Kalkınma Derneği’nin lojistik olarak destek verdiği faaliyetler haftası, proje danışmanı Doç.Dr. Özalp’in gönüllü olarak hazırladığı Bozcaada Deniz Canlıları Sualtı Fotoğraf Sergisi ile başladı ve bir hafta süreyle halka açık bilgilendirici eğitimler yapıldı. Bozcaada İstiklal ilk ve orta öğretim öğrenci ve öğretmenlerinin katılım sağladığı fotoğraf sergisinde, öğrencilere sualtı dünyası ve canlıları ile ilgili bilgiler verildi.

Proje kapsamında gerçekleştirilen ve ilginin yoğun olduğu faaliyetler arasında, Türkiye Denizleri Biyoçeşitliliği ve Önemli Doğa Alanları (Türk Boğazlar Sistemi: Deniz Canlıları Biyolojik Koridor), Deniz Koruma Alanları ve Potansiyel Aday Bozcaada Tuzburnu Mercan Resifleri, Denizlerimizde Kirlilik, Müsilaj Problemi ve Önlemler, Bozcaada Dalış Turizmi, Ege Denizi Batıkları ve Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı Dalış Turizm Faaliyetleri ile İlişkileri, Bozcaada Kıyılarının Deniz Ormanları: Posidonia oceanica ve Önemi, Bozcaada Deniz Canlıları, Kalamar nerede, Bozcaada ve Sünger Dalgıçlığı Kültürü, Denizel Gastronomide Farklılıklar: Kirpi Yumurtası, Anemon ve Fuska, Gemi Kazaları ve Ağır Metal Kirliliği gibi konuların yer aldığı bilimsel sunumlar yapıldı. Kaçak balıkçılık ve aşırı avcılık gibi konuların da anlatıldığı sunum etkinliklerinde Bozcaada deniz canlıları yaşamsal sürdürülebilirliğinin sağlanması ve sağlıklı denizler hedef konular arasındaydı.

ÇOMÜ adresli sualtı fotoğraf ve video kayıtlarıyla desteklenen ve tüm faaliyetleri Doç. Dr. Özalp tarafından gönüllü olarak gerçekleştirilen proje çalışmasında ilk kez halkla paylaşılan, Bozcaada Sualtı Postahanesi Çalışması, katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Bilimsel sunumlar süresince eş zamanlı sualtı belgesel gösterimlerinin yapıldığı proje faaliyetleri sualtı temizlik etkinlikleri ve SCUBA dalış tanıtımı ile devam etti. Ada halkının katılım sağladığı Bozcaada limanı dalış etkinliklerine ÇOMÜ Sualtı Teknolojisi Programı Öğretim elemanları ve Sanayi Dalgıcı adayı öğrenciler ile ÇOMÜ Sualtı Topluluğu katılım sağladı. Bozcaada limanında yapılan dalış etkinliğinde hurda lastik, telsiz, telefon, akü, krom iskele bağlantıları, tekne halısı ve yastıklar, plastik ve cam şişe gibi çok sayıda kirletici çıkartıldı ve Bozcaada kordon boyunda sergilendi.

2018 yılında başladığı günden bu yana ada denizel kültürünün ve sualtı canlı doğasının korunmasına odaklanan, toplumsal farkındalık ve bilgi artışını hedefleyen Bozcaada Sualtı Günleri projesinin, uluslararası seviyede gerçekleştirilecek bilimsel içerikli sosyal faaliyet seviyesine gelmesi için çaba gösterilmektedir.

Vira Haber