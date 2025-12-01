7. Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun Katılımıyla Gerçekleşti

Meclis Başkanı Başaran Bayrak başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, gündemdeki maddeler görüşüldü.



İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran yaptığı konuşmada, Kasım ayında küresel ekonomiye etkileri açısından en önemli gelişmelerden birisinin, İsrail – Filistin anlaşmasından sonra Rusya Ukrayna Savaşı’nda da sona yaklaşma konusunda ortaya çıkan gelişmeler olduğunu kaydetti.

Cenevre’de yapılan görüşmelerin ardından savaşın sonlanabileceğine ilişkin beklentilerin artmaya başladığını kaydeden Tamer Kıran, “İnşallah burada da bir anlaşma ortaya çıkarsa bölgemiz istikrarına ekonomimize olumlu yansımaları mutlaka olacaktır.” dedi.

Türkiye’de, Merkez Bankası’nın açıkladığı son enflasyon raporuna göre yıl sonu enflasyon tahmininin yukarı yönlü revize edilerek % 31 - 33 bandına çekildiğini belirten Tamer Kıran, önümüzdeki süreçte Merkez Bankasının para politikasında nasıl bir seyir izleyeceğinin, önemli bir gündem maddesi olarak kalmaya devam edeceğini söyledi.

Enflasyon dışında makroekonomik verilerin genel seyrinde Kasım ayında önemli bir değişim olmadığını vurgulayan Tamer Kıran, ilerleyen günlerde asgari ücretin ne seviyede belirleneceği, ekonomi dünyasının en önemli gündem maddelerinden birisi olacağını kaydetti.

Denizyolu Taşımacılığında Büyüme Beklentisi Yukarı Yönlü



Tamer Kıran, denizcilik piyasalarına bakıldığında; ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında yapılan görüşmenin ardından sağlanan bir yıllık ateşkesin, küresel denizyolu taşımacılığında büyüme beklentisinin yukarı yönlü revize edilmesine neden olduğunu belirtti.



2025 yılının ilk yarısında zayıf seyreden küresel denizyolu taşımacılığında, yılın üçüncü çeyreği itibarıyla güçlü eğilimler gözlendiğine dikkat çeken Tamer Kıran, “Küresel denizyolu taşımacılığının 2025 yılında ton bazında yıllık %0,9 artarak 12,8 milyar ton seviyesinde, ton-mil bazında yıllık artışın %1,2 seviyesinden gerçekleşmesi bekleniyor. 2026 yılı büyüme tahminleri ise daha pozitif olarak ton bazında %1,6 ve ton-mil bazında %2 ile gerçekleşeceği öngörülüyor.” diye konuştu.



Ülkemiz açısından sevindirici bir gelişmenin ise dünyada en fazla gemi tonajına sahip ülkeler sıralamasında 5 yıl önce 15. sırada yer alan Türkiye’nin, bu yıl 52 milyon 70 bin DWT ile 10. sıraya yükselmesi olduğunu belirten Tamer Kıran, şunları söyledi:



“Son 5 yılda listede üzerimizde yer alan Norveç ve Almanya’da tonaj kayıpları görülürken, Türkiye %15,8 oranındaki tonaj artışı ile ilk 10 ülke arasında tonajını en yüksek artıran birinci ülke oldu. Tonaj artış sıralamasında % 9,6 ile Çin ikinci sırada yer alırken, bu ülkeyi %7,4 ile İtalya izledi. Dünyanın en fazla gemi tonajına sahip ülkeler sıralamasında 20 yılı aşkın süredir lider olan ve halihazırda 427 milyon 93 bin DWT’a sahip Yunanistan ise ilk sırayı 453 milyon 135 bin DWT’lik tonaj ile Çin'e bırakmak zorunda kaldı.”



Sektörü Yakından İlgilendiren Önemli Gelişmeler



Son dönemde sektörü yakından ilgilendiren önemli gelişmeler hakkında bilgi veren Tamer Kıran, bilindiği üzere Liman Devleti Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlattı.



Tamer Kıran, bu yönetmelikle uygulanacak olan giriş yasaklarının Türk Sahipli Filomuzun rekabetçi piyasadaki etkinliğini arttıracak şekilde uygulanacağına olan inançlarının tam olduğunu söyledi.



Yakın dönemde yayımlanan Tehlikeli Yüklerin Denizyoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle de uygulamadaki birçok eksikliğin giderildiğini, etkin uygulama için gerekli tüm prensiplerin ortaya konulduğunun görüldüğünü belirten Tamer Kıran, yönetmelikle ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar ve Denizcilik Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.



Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği Uygulama Yönergesi’nin de son dönemde revize edilen önemli mevzuatlardan biri olduğunu belirten Tamer Kıran, yürürlüğe giren Yönerge ile Boğazlardaki emniyetli geçişe yönelik saha gözlemlerinin mevzuata başarıyla aktarıldığını gördüklerini ifade ederek, “Dünyanın en yoğun ve kendine özgü coğrafi özelliklere sahip su yolları olan Boğazlarımıza ilişkin bu yeni hükümler, seyir ve can-mal emniyeti bakımından son derece değerli olduğunu değerlendiriyoruz.” dedi.



COP 31 Zirvesi



Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30) Brezilya’nın Belem kentinde yapıldığını hatırlatan Tamer Kıran, “Toplantının bizim açımızdan en önemli gelişmesi şüphesiz, ülkemizin 2026 yılında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin en üst karar organı olan Taraflar Konferansı'nın (COP) 31. dönem başkanlığını ve ev sahipliğini üstlenmesi oldu.” diye konuştu.



Ülkemizin, COP31 sayesinde yeşil finansman akışını güçlendirebileceğini, her alanda yeşil dönüşümü hızlandırabileceğini değerlendirdiğini belirten Tamer Kıran, toplantının ülkemiz için hayırlı sonuçlara vesile olmasını diledi.



Tamer Kıran, Denizci Millet Denizci Ülke Proje Yarışmasının dördüncüsünü düzenlediklerini, başvuruların 5 Ocak – 27 Mart 2026 tarihleri arasında yapılabileceğini duyurarak, “Yenilikçi fikri olan herkesi bu yarışmaya katılmaya davet ederken, yarışmamızın sektörümüze, gençlerimize ve ülkemizin denizcilik vizyonuna hayırlı olmasını diliyor, yarışmamıza katılım gösterecek herkese şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum.” diye konuştu.



Toplantıda, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkan Vekili, Büyükelçi, Prof. Dr. Çağrı Erhan'ın "2026 yılına girerken Türk dış politikasının öncelikleri; fırsatlar ve tehditler", Odamız Ekonomi Danışmanı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu da “Türkiye ve Dünya Ekonomisi; Göstergeler ve Gelişmeler” konulu sunum yaptılar, Meclis üyelerinin sorularını yanıtladılar.