AVS ve Moravia Arasında Stratejik İş Birliği: Yerli Üretimle Küresel Hedefler

Bu iş birliği sayesinde AVS Global, Moravia’nın %100 yerli üretim boya ürünlerini Türkiye ve uluslararası pazarlarda daha geniş bir müşteri ve tedarikçi ağına ulaştırarak sürdürülebilir ve yenilikçi bir iş modeli inşa etmeyi amaçlıyor.

İki firma arasındaki bu stratejik ortaklık, sadece ticari anlamda değil, aynı zamanda sektörel bilgi paylaşımı, teknik iş birliği ve yerli sanayi gücünün uluslararası platformlarda temsil edilmesi açısından da büyük bir değer taşıyor. AVS Global’in geniş dağıtım ağı ve sektördeki deneyimi, Moravia’nın köklü üretim geçmişi ve kaliteli ürünleriyle birleşerek hem yerel hem global pazarlarda önemli bir sinerji yaratacak.

Moravia Hakkında

Temelleri 1863 yılında İtalya’nın Trieste kentinde atılan Moravia, dünyanın ilk antifouling (zehirli) boya üreticilerinden biri olarak tanınıyor. 1930’larda ABD Donanması tarafından kullanılmaya başlanmasıyla ünü artan Moravia, 1963’ten itibaren Türkiye’de üretim yapmaya başladı ve 1974’ten bu yana tamamen Türk sermayesiyle İstanbul’daki tesislerinde faaliyet göstermektedir. Bugün, epoksi, poliüretan, sentetik ve akrilik sistemler gibi geniş ürün yelpazesiyle Moravia, Türkiye’nin en köklü yerli sanayi ve deniz boyası üreticilerinden biri olarak konumlanmaktadır.

Etkinlik Detayları ve Açıklamalar

Öğrencilerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirilen etkinlikte, Moravia Türkiye Yöneticisi Dr. Sinan Okumuş, Yurtdışı Satış Müdürü Ali Akçalı ve Yurtiçi Satış Müdürü Yılmaz Özkaya tarafından kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi. Sunumda Moravia'nın üretim süreci, ürün çeşitliliği, yerli üretimin önemi ve denizcilik sektöründeki uygulama alanlarına dair bilgiler paylaşıldı.

Program sonunda öğrencilere Moravia tarafından hediyeler verildii ve toplu hatıra fotoğrafı çekimi gerçekleştirildi. Bu etkileşim, genç denizcilik adaylarının sektörel firmalarla doğrudan temas kurmaları açısından da anlamlı bir fırsat sunduİş birliğine dair değerlendirmede bulunan Moravia Türkiye Yöneticisi Dr. Sinan Okumuş, “Bu iş birliği sayesinde yerli üretim gücümüzü AVS Global’in uluslararası ağıyla birleştirerek daha geniş pazarlara ulaşmayı hedefliyoruz. Hem sektörel farkındalık yaratmak hem de nitelikli ürünlerimizi daha fazla kullanıcıya ulaştırmak adına önemli bir adım attık,” dedi.

AVS Global Yönetim Kurulu Başkanı Abdülvahit Şimşek ise yaptığı değerlendirmede, “Yerli ve milli üretimi önceliklendiren bir şirket olarak, Moravia gibi köklü ve güvenilir bir üreticiyle çalışmaktan gurur duyuyoruz. Müşterilerimize bu güçlü Türk markasının ürünlerini sunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Hem tedarikçilerimize hem de çözüm ortaklarımıza sürdürülebilir ve kaliteli çözümler sunmayı sürdüreceğiz,” ifadelerini kullandı.

Sendikal Katılım ve Plaket Töreni

Etkinliğe Uluslararası Denizcilik İşçileri Sendikası (IMU) Genel Başkanı Ramazan Duman, Genel Başkan Yardımcısı Nizam Demir ve Genel Sekreter Av. Ayşen Baykan da katıldı. Baykan, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada sendikal dayanışma, mesleki bilinç ve sektörün geleceği üzerine önemli mesajlar verdi. Etkinliğin sonunda IMU tarafından AVS Global Yönetim Kurulu Başkanı Abdülvahit Şimşek’e ve Ekol Denizcilik Genel Müdürü Mutlu Arslan’a teşekkür plaketi takdim edildi. AVS Global adına plaketi Mutlu Arslan teslim aldı.

Bu anlamlı buluşma ayrıca sektörle eğitim kurumları arasında köprü kurarken, AVS Global ve Moravia arasında imzalanan iş birliğinin de sektöre katkı sağlayacak güçlü bir başlangıcı oldu.