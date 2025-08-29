TEKNOFEST Mavi Vatan İkinci Gününde Devam Ediyor

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, deniz ve su altı teknolojilerine odaklanan 'Mavi Vatan' teması ile teknoloji tutkunlarını bir araya geliyor. İstanbul Tersanesi Komutanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen festival, ikinci gününde de devam ediyor. Sergilenen TCG Akhisar, TCG Alemdar, TCG Alanya, TCG Anadolu, TCG Atak, TCG Burgazada, TCG Ç-151, TCG İstanbul, TCG Nusret, TCG Oruçreis, TCSG Güven gemileri ziyaretçilere açıldı. Vatandaşlar ve çocuklar stantlarda ürünleri yakından görme imkanı bulup gemileri gezdi. Festival alanı havadan görüntülendi.

Ayrıca, "TEKNOFEST Mavi Vatan", bugünden itibaren 30 ve 31 Ağustos'ta halkın katılımına açık olacak.

Vira Haber