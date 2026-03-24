Aydın’da 29 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-483) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4) tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 29 düzensiz göçmen (beraberinde 5 çocuk) yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler hakkında işlem başlatıldı.

