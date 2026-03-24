“Tradition To Trail” İle Geçmişten Patikalara Uzanan Eşsiz Deneyim

Yerli ve yabancı yüzlerce sporcuyu bir araya getirecek organizasyon, Akdeniz’in kıyılarından Toroslar’ın zirvelerine uzanan parkurlarıyla doğa ve spor tutkunlarına unutulmaz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

Akdeniz’in incisi Alanya’da 27–28 Mart tarihlerinde düzenlenecek Alanya Ultra Trail, sporcuları deniz seviyesinden Toros Dağları’nın serin zirvelerine uzanan eşsiz bir yolculuğa davet ediyor. Berrak denizi, tarihi dokusu ve zengin kültürel mirasıyla öne çıkan Alanya, bu organizasyonla yalnızca bir yarışa değil; doğa, tarih ve keşif dolu unutulmaz bir deneyime ev sahipliği yapıyor.

Organizasyona yoğun ilgi gösterilirken, üç yüz ellisi yabancı olmak üzere yaklaşık bin sporcu parkurlarda yer alacak. 23 farklı ülkeden katılımın gerçekleşeceği Alanya Ultra Trail, uluslararası ölçekte dikkat çeken önemli bir spor organizasyonu olma niteliğini güçlendiriyor.

Gelenekten İlham Alan Bir Koşu Deneyimi

Alanya Ultra Trail, her seviyeden sporcuya hitap eden parkurlarıyla katılımcılara doğa, tarih ve dayanıklılığı bir arada yaşatıyor. Akdeniz kıyılarından çam ormanlarına, dağ zirvelerinden antik patikalara uzanan rotalar; sporculara değişen iklim ve manzaralar eşliğinde unutulmaz bir koşu deneyimi vadediyor.

68K Alanya Ultra Trail, 42K Taurus Mountain Trail, 27K Keykubat Mountain Run, 18K Cleopatra Short Trail ve 2026 yılında ilk kez düzenlenen 5K Alanya Castle Run parkurlarıyla organizasyon; deniz seviyesinden 1.500 metreyi aşan irtifalara uzanan beş farklı etapta mücadele imkânı sağlıyor.

Alanya Ultra Trail’in mottosu “Tradition to Trail” ise bu deneyimi yalnızca sportif bir mücadele olmaktan çıkararak kültürel bir yolculuğa dönüştürüyor. Akdeniz kıyılarından Toroslar’ın yamaçlarına uzanan bu rotalar, tarih boyunca Yörüklerin göç yolları ve kervanların geçiş güzergâhı olarak kullanıldı. Bugün bu kadim yollar, ultra trail parkurlarına dönüşerek sporculara geçmişin izlerini takip ettikleri çok katmanlı bir deneyim yaşatıyor.

Alanya Ultra Trail’e Güçlü Destekler, Güçlü Markalar

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Alanya Kaymakamlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Türkiye Atletizm Federasyonu, Alanya Belediyesi, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) destekleriyle; 23 Projects ana sponsorluğunda, Corendon Airlines’ın ulaşım sponsorluğu ve Başkent Üniversitesi Alanya Hastanesi’nin sağlık partnerliği ile Alanya Ultra Trail 2026 hayata geçirilmektedir.

Doğa, tarih ve sporun buluşma noktası olan organizasyon; My Home Resort, Sundaze Beach Club, Lokanta Maia, Smak Cafe&Eatery, Cafe Local, Comfort Suites, Somo Walls, Utopia World ve This is Alanya gibi markaların katkılarıyla güçlenirken; Provitanya, Sis, Matea, Alanya Teleferik, Pehlivanlar Manav ve Yesido Travel da ürün ve hizmet sponsorları olarak organizasyonda yer almaktadır.

Türkiye’nin Yükselen Spor Turizmi Organizasyonu: Alanya Ultra Trail

Alanya Ultra Trail, her yıl artan uluslararası katılımı ve yükselen organizasyon kalitesiyle Türkiye’nin önemli spor turizmi etkinlikleri arasında konumunu güçlendirmeye devam ediyor. Farklı ülkelerden sporcuları bir araya getiren yapısıyla organizasyon, yalnızca bir yarış olmanın ötesine geçerek Alanya’nın doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini dünya sahnesine taşıyan önemli bir platform haline geliyor.

Uluslararası standartlarda gerçekleştirilen parkurları, güçlü organizasyon yapısı ve deneyim odaklı yaklaşımıyla Alanya Ultra Trail; spor turizmine katkı sağlayan, destinasyon tanıtımını destekleyen ve Türkiye’nin bu alandaki potansiyelini görünür kılan prestijli organizasyonlar arasında yer alıyor.