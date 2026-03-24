İstanbullular Bayramda Deniz Ulaşımını Tercih Etti

Ekonomik ve hızlı ulaşım imkânı sunan deniz yolu, bayramda İstanbulluların öncelikli tercihlerinden biri oldu.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), bayram döneminde artan yolcu talebine hızlı ve etkin çözümler sunarak deniz ulaşımında önemli bir tercih noktası oldu. Özellikle, İstanbullular Sirkeci- Harem gibi iki kıtayı bir araya bağlayan önemli rota yoğun bir talep gözlemlenirken, diğer yandan tüm Marmara bölge sakinleri için de körfezi birbirine bağlayan Eskihisar- Topçular hattını hem ekonomik avantajları hem de bölge trafiğinde uzun saatler kaybetmemek adına tercih etti. Bayram süresince önceki dönemlere kıyasla belirgin bir artış yaşandığı dikkat çekti.

İDO, bu yoğun talebi karşılamak amacıyla sefer sayılarını ve hat bazlı kapasitesini artırarak yolcularına kesintisiz hizmet sundu. Bayram boyunca özellikle Sirkeci- Harem, Eskihisar- Topçular, Pendik-Yalova, Yenikapı- Yalova gibi arabalı vapur hatların yapılan kapasite artırımlarıyla daha fazla yolcuya ulaşılırken, özellikle araçlı taşımacılıkta sağlanan esneklik kullanıcı memnuniyetini destekledi.

· Eskihisar- Topçular hattında Ramazan Bayramı tatili süresinde 130 bin yolcu, 50 bin araç,

· Sirkeci- Harem’de 18 binin üzerinde yolcu 13 bin araç araç

· Pendik-Yalova, Yenikapı- Yalova gibi arabalı vapur hatlarında ise 20 bin araç, 80 bin yolcu taşındı.

İDO, sezonun ilk yolcularını 19 Mart’ta Midilli'ye taşıdı

Deniz otobüsü seferleri ile de Bursa, Bandırma yanı sıra, Armutlu, Avşa, Çınarcık ve Esenköy gibi tatil destinasyonlarına da 16 bini aşkın yolcu taşınarak, tüm tatilciler İDO ile sevdiklerine kavuştu.

Diğer yandan Yunan Adaları sezonunu da Ayvalık- Midilli hattı ile açan İDO, 19 Mart arife günü başlattığı ilk seferde 257 yolcu yolcuyu Midilli Adası’na taşıdı.

Deniz ulaşımının emniyetli, hızlı ve konforlu taşımacılık anlayışı, İDO’ nun sunduğu hizmet kalitesiyle birleşerek tercih edilme oranını artırmaya devam ediyor. Kurum, müşteri odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda operasyonel süreçlerini sürekli geliştirirken, teknolojik altyapısını yenileyerek tüm faaliyet gösterdiği bölgelerde kombine taşımacılık faaliyetlerine katkı sağlayacak araç kiralama gibi sunduğu ek hizmetlerle de yolcu deneyimini daha da ileri taşımayı sürdürüyor.

İDO, önümüzdeki dönemde de artan talebe yanıt verecek şekilde planlamalarını sürdürürken, deniz ulaşımını İstanbul’un vazgeçilmez alternatiflerinden biri haline getirme hedefiyle çalışmalarına devam ediyor.

