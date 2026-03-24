Kruvaziyer Sektörüne %100 İş Garantili Eğitim Geliyor

Ancak sektörün ulaştığı büyüklüğe rağmen kruvaziyer gemilerinde görev yapan Türk personel ve yönetici sayısının sınırlı olması, Türkiye’de bu alana özel yeni bir eğitim modelini gündeme taşıdı. Sea Genesis Group Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yazıcı, Türkiye’de bir ilk olacak “Kruvaziyer Turizmi Meslek Yüksekokulu” projesi üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Türk gençlerini doğrudan sektöre hazırlamayı hedefleyen bu modelin, kruvaziyer turizminde ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağını yetiştirmesi ve Türkiye’nin bu alandaki rekabet gücünü artırması amaçlanıyor.

Dünya turizminde dengeleri değiştiren ve her geçen yıl daha fazla büyüyen kruvaziyer sektörü, sunduğu yüksek katma değer ve uluslararası istihdam fırsatlarıyla dikkat çekiyor. Türkiye, coğrafi konumu ve artan liman kapasitesiyle bu büyüyen pazarda önemli bir potansiyele sahip olsa da, sektörde görev alan nitelikli insan kaynağı ihtiyacı her geçen gün daha fazla hissediliyor. Bu ihtiyaçtan hareketle, Türk gençlerini kruvaziyer sektörüne kazandırmayı hedefleyen ve Türkiye’de bir ilki temsil eden “Kruvaziyer Turizmi Meslek Yüksekokulu” projesi için çalışmalar başlatıldı.

3 Yıllık Eğitim Modeliyle Sektöre Doğrudan Geçiş

Planlanan eğitim modeli, kruvaziyer turizmine özel olarak tasarlanmış üç yıllık bir meslek yüksekokulu programını içeriyor. Programın ilk yılında öğrencilerin uluslararası çalışma ortamına uyum sağlayabilmeleri için yoğun bir İngilizce hazırlık eğitimi alması öngörülüyor. Bu sürecin ardından öğrenciler, kruvaziyer sektörünün farklı alanlarında uzmanlaşarak eğitimlerine devam edecek.

İki Farklı Kariyer Yolu

Eğitim sürecinde öğrenciler, gemi operasyonları ya da kruvaziyer acenteciliği alanlarından birine yönelerek kariyerlerini şekillendirecek. Gemi operasyonlarını tercih eden öğrencilerin uluslararası denizcilik standartlarına uygun eğitimler alması ve STCW sertifikasyon süreçlerinden geçerek dünya genelinde faaliyet gösteren kruvaziyer gemilerinde görev alabilecek donanıma sahip olması hedefleniyor. Kruvaziyer acenteciliğini seçen öğrencilerin ise uluslararası kruvaziyer şirketlerinin rezervasyon ve operasyon sistemlerine hakim olarak, sektörde faaliyet gösteren seyahat acentelerinde kariyer yapabilecek yetkinliğe ulaşmaları planlanıyor.

“Türk Gençlerini Küresel Sektöre Kazandırmak İstiyoruz”

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Sea Genesis Group Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yazıcı, kruvaziyer sektöründe nitelikli insan kaynağı ihtiyacının her geçen gün arttığını belirterek, Türk gençlerinin bu alanda daha fazla yer almasının büyük önem taşıdığını ifade etti. Yazıcı, üzerinde çalıştıkları modelin yalnızca akademik bir eğitim sunmakla kalmayacağını, aynı zamanda gençleri doğrudan sektöre entegre eden bir kariyer yolu oluşturacağını vurguladı. Mezun olan öğrencilerin hem gemi operasyonlarında hem de kruvaziyer turizminin farklı alanlarında uluslararası ölçekte çalışma imkânına sahip olmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Üniversitelerle Görüşmeler Devam Ediyor

Projenin hayata geçirilmesi için Türkiye’deki üniversitelerle görüşmelerin sürdüğü belirtilirken, kruvaziyer turizmine özel olarak geliştirilen bu modelin sektörde ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının yetişmesine önemli katkı sağlaması bekleniyor. Çalışmaların devam ettiğini belirten Yazıcı, programın detaylarının önümüzdeki dönemde kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

Kruvaziyer turizminin dünya turizminden aldığı payın her geçen yıl arttığına dikkat çeken Yazıcı, Türkiye’nin bu büyüyen pazarda daha güçlü bir konuma ulaşabilmesi için insan kaynağı yatırımlarının kritik rol oynadığını sözlerine ekledi.