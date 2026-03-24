Hareket, ESTA Mükemmellik Ödülleri’nde Türkiye’yi İki Kategoride Temsil Edecek

Türkiye’nin ağır yük kaldırma, proje taşımacılığı ve yük mühendisliği alanında lider şirketi Hareket, Avrupa Karayolu Taşımacılığı ve Mobil Vinç İşletmecileri Birliği tarafından düzenlenen ve sektörün Oscar’ı olarak kabul edilen ESTA Mükemmellik Ödülleri’nde “Kombine Teknikler” ve “İş Sağlığı ve Güvenliği” kategorilerinde finale kaldı. İleri mühendislik kabiliyeti, terzi usulü geliştirdiği projeler ve güvenlik odaklı yaklaşımıyla uluslararası arenada güçlü performansını sürdüren Hareket, bu prestijli ödülü üçüncü kez Türkiye’ye getirmeyi hedefliyor.

Hareket, “İş Sağlığı ve Güvenliği” kategorisinde finalist olan proje kapsamında sıfır tolerans gerektiren çalışma ortamları için geliştirdiği yapay zeka destekli H-CORE güvenlik performans ekosistemiyle öne çıkıyor. Proje, sahaya özel kurgulanan çözümler ve veri odaklı yaklaşımıyla iş güvenliği süreçlerini proaktif bir şekilde yöneterek riskleri en aza indirmeyi hedefliyor.

“Kombine Teknikler” kategorisinde ise Sazlıdere Köprüsü projesiyle finale kalan Hareket, projeye özel geliştirdiği mühendislik çözümleriyle dikkat çekiyor. Köprünün yapım sürecinde, 60 ton ağırlığındaki geçici çelik kafes sisteminin sökülmesi ve kontrollü şekilde indirilmesi için birden fazla tekniğin entegre edildiği özgün bir uygulama hayata geçirildi. Bu çalışma, Hareket’in ileri mühendislik gerektiren operasyonlarda esnek, yenilikçi ve sahaya özel çözümler üretme yetkinliğini ortaya koyuyor.

Uluslararası mega projelerde edindiği deneyimi mühendislik zekâsıyla birleştiren Hareket, her projeye özel geliştirdiği terzi usulü çözümlerle sektörde fark yaratırken, 16 Nisan’da Hollanda’nın Noordwijk kentinde düzenlenecek ödül töreninde Türkiye’yi temsil ederek Türk mühendisliğinin küresel ölçekteki rekabet gücünü ortaya koymayı ve globalde tercih edilen ilk üç çözüm ortağından biri olma hedefi doğrultusunda ilerlemeyi sürdürüyor.

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği Hakkında

Sektördeki 68 yıllık köklü tecrübesiyle hizmet veren Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.; güvenilirliği ve yüksek hizmet standartlarıyla, yük mühendisliği, proje taşımacılığı ve ağır yük kaldırma alanlarında Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarından biridir. Merkezi İstanbul’da olan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Suudi Arabistan, Özbekistan, Kazakistan, Tanzanya, Senegal ve Ukrayna başta olmak üzere Asya, Afrika ve Avrupa’da uluslararası hizmet vermektedir. Hareket; enerji, petrokimya, petrol ve gaz, nükleer enerji, alt yapı inşaat ve gemi inşa sektörlerinde; ağır yük kaldırma ve taşıma mühendisliği, proje taşımacılığı, yenilenebilir enerji anahtar teslim çözümleri, vinç ve ekipman kiralama, ağır yüklerin montaj ve yerine yerleştirme hizmetlerini vermektedir. Hareket, tüm özel taşıma ekipmanlarının toplam taşıma kapasitesine göre dünyanın en büyük ağır nakliye şirketlerinin yer aldığı Uluslararası Vinçler ve Özel Taşımacılık listesine (IC T50 2025) göre Türkiye'de 1., Avrupa'da 4. ve dünyada 15. sırada yer almaktadır. Hareket, tüm özel kaldırma ekipmanlarının toplam taşıma kapasitesine göre dünyanın en büyük vinç şirketlerinin yer aldığı Uluslararası Vinçler ve Özel Taşımacılık listesine (IC100 2025) göre Türkiye'de 1., Avrupa’da 8. ve dünyada 29. sırada yer almaktadır.