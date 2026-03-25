IBIA’DAN MFM SİSTEMLERİNE İLİŞKİN ÖZEL EĞİTİM PROGRAMI

Ocak 2026 itibarıyla Mass Flow Meter (MFM) zorunlulukları Rotterdam Limanı ve Antwerp-Bruges Limanı’nda resmi olarak yürürlüğe girdi. Bu adım, bunker endüstrisi için yalnızca bir düzenleme değil; operasyonel standartlarda, şeffaflıkta ve surveyor’ların sorumluluklarında köklü bir dönüşüm anlamına geliyor.

Yeni döneme uyum sağlamak amacıyla Uluslararası Bunker Endüstrisi Derneği (IBIA), C4 Fuel iş birliğiyle ve her iki limanın desteğiyle Rotterdam’da özel bir eğitim programı düzenliyor. 12 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan tek günlük kurs, sektör profesyonellerine MFM sistemleriyle ilgili kapsamlı bilgi ve pratik beceriler kazandırmayı hedefliyor. Rotterdam’da yapılacak eğitim için kontenjan sınırlı sayıda.

EĞİTİMDE ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Düzenleyici Çerçeve: MID ve ISO 22192 standartlarının günlük operasyonlara etkileri.

Teknolojiye Hakimiyet: MFM sistemlerinin işleyişi, bunker süreçlerine entegrasyonu ve ölçüm güvenilirliğine katkısı.

Surveyor’un Yeni Rolü: Veri odaklı ve şeffaf pazar koşullarında genişleyen sorumluluklar.

Uygulamalı Çözümler: Gemilerde MFM sistemlerinde sorun giderme ve süreç optimizasyonu.

