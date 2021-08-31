Balıkçılar 1 Eylül’de ‘vira bismillah’ diyecek

Türkiye’de yaklaşık 6 aylık aranın ardından balık sezonu 1 Eylül’de açılacak. Özellikle hamsi ve çinekopta bolluk beklenirken, cep yakan balık fiyatları biraz olsun dizginlenecek. Av yasağının sonunda levrek (700 gram) fiyatı 80 lirayı görürken, 700 gram ağırlığındaki çipuranın fiyatı da 70 lirayı buldu. 500 gramlık levrek ise 70 liradan satışta.

Genel av sezonunun açılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 2010 yılında 485 bin 939 ton olan toplam su ürünleri avcılığının 2020 yılında yüzde 25 azalarak 364 bin 400 tona gerilediğini söyledi.

SU ÜRÜNLERİ AVCILIK ÜRETİMİ SON 10 YILDA YÜZDE 25 AZALDI

TZOB Başkanı Bayraktar, “Üç tarafı denizlerle çevrili, 8 bin 333 kilometrelik kıyı şeridine sahip olan ülkemizde su ürünleri sektöründe mevcut potansiyelin tam olarak değerlendirildiğini söylemek mümkün değildir. Su ürünleri üretiminde TÜİK verilerine göre son beş yıla baktığımızda, 2015 yılında 672 bin 241 ton olan üretimimiz, 2016 yılında yüzde 12,4 azalarak 588 bin 715 tona geriledi. 2017 yılında yüzde 7,2 artarak 630 bin 820 tona, 2019 yılında yüzde 33,1 artarak 836 bin 524 tona yükseldi. 2020 yılında ise bir önceki yıla göre yüzde 6.1 azalarak 785 bin 811 ton olarak gerçekleşti. Toplam su üretiminin yüzde 46,3’ü avcılık yoluyla ve yüzde 53,6’sı yetiştiricilik yoluyla elde edilmektedir. Gırgır ve trol ağları ile avcılık faaliyetinde bulunan balıkçılar için 15 Nisan 2021’de kapanan genel av sezonu, 1 Eylül 2021’de açılıyor. Balıkçılar 1 Eylül’de ‘vira bismillah’ diyerek denize açılacaklar, bereketli bir sezon geçirmelerini diliyorum” diye konuştu.

HAMSİ AVI YÜZDE 37,7 AZALDI

2010 yılında 485 bin 939 ton olan toplam su ürünleri avcılığının 2020 yılında yüzde 25 azalarak 364 bin 400 tona gerilediğini belirten Bayraktar, “Avcılık yoluyla yapılan toplam üretim 364 bin 400 ton, yetiştiricilik üretimi de 421 bin 411 ton olarak gerçekleşti. Su ürünleri avcılık üretimi 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 23,2 azalırken, yetiştiricilik yüzde 4,8 artış gösterdi. 2020 yılında deniz balıklarının türlerine göre dağılımı incelendiğinde, hamsi balığı 171 bin 253 ton ve yüzde 58,6 payla en yüksek miktarda avlanan balık olmuştur. Hamsi balığını 26 bin 804 ton ile çaça ve 22 bin 743 ton ile sardalya takip etmektedir.

Ülkemizde kişi başı su ürünleri tüketimi dünya ortalamasının altındadır. 2020 yılında hamsi avcılığı da bir önceki yıla göre yüzde 37,7 azaldı. Aynı yıl kişi başına balık tüketimimiz 6,2 kilogramdan 6,7 kilograma çıkarak yüzde 8 arttı ancak ülkemizde kişi başı su ürünleri tüketimi dünya ortalamasının altındadır. Balıkçılıkta arz-talep dengesi oluşturularak, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması gerekir. Tüketimin artırılması için başta fiyat istikrarı sağlanmalı, eğitim ve tanıtım çalışmaları yaygınlaştırılmalıdır. Hayvansal protein temininde önemli yeri olan balık avcılığının çevreye olumsuz etkilerinin en düşük seviyelerde tutulması önemlidir. Çünkü ekosistemdeki tahribatlar gelecek nesillerin refahını tehlikeye sokmaktadır” dedi.

Vira Haber