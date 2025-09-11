Begüm Maritime Consultancy’den Hukuki Danışmanlık

Şirket tarafından sağlanan hizmetler arasında yat siparişi ve refit sözleşmelerinin hazırlanması, marina ve tersane yatırımlarında yabancı yatırımcılar için fizibilite ve ruhsat süreçlerinin takibi, Türk bayrağına geçiş ve charter lisans işlemleri yer alıyor. Ayrıca transit ve gümrük işlemleri, denizcilik alacaklarının ulusal ve uluslararası düzeyde tahsili ile uluslararası bayrak tescili ve bayrak değişimi de verilen hizmetler arasında bulunuyor.

Begüm Group of Companies CEO’su Begüm Doğulu, Türkiye’nin Akdeniz çanağındaki stratejik önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye, Akdeniz çanağının en güçlü yat destinasyonlarından biri. Begüm Maritime Consultancy olarak amacımız, bu potansiyeli daha ileri taşımak ve ülkemizi yatırımcılar için daha cazip hale getirmek. Yat sahiplerine, yatırımcılara ve sektör profesyonellerine, tüm haklarının güvence altında olduğu, uluslararası standartlarda bir hukuki danışmanlık hizmeti sunuyoruz.”