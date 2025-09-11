Filyos'ta Hortum Çıktı, Balıkçı Teknesi Battı

Dün akşam 21.00 sıralarında Filyos sahiline çok yakın bir noktada denizin üzerinde hortum oluştu. Liman içerisinde olan bir kayık hortumun etkisiyle battı.

Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde hortum paniği yaşandı Liman içerisinde olan bir kayık hortumun etkisiyle battı.

Karaya ulaşmadan kısa sürede etkisini kaybeden hortum, sahilde bulunan vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Bölge halkı cep telefonlarıyla hortumu görüntülerken, yaşanan olay kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

Yaşanan olay sonrasında balıkçı barınağının içerisinde olan bir balıkçı teknesi ise hortum sonucu alabora oldu ve battı.

