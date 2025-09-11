Türkiye-Rusya Kruvaziyer Turizmi

Rusya'nın Soçi kentinden yola çıkan ve 937 turist ile 443 mürettebatı taşıyan Astoria Grande isimli kruvaziyer, İzmir, İstanbul ve Bartın’ın ardından Samsun Limanı’na ulaştı.

Sezon başından itibaren kruvaziyer turizminde önemli bir hareketlilik yaşanan Samsun, bugün de Rus turistlere ev sahipliği yaptı. Kruvaziyer, öğle saatlerinde limana demir atarken, turistler kentteki doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri keşfetmek üzere limandan ayrıldı.

Turistler, Samsun’un Atakum sahilinden Bandırma Vapuru’na, Amisos Tepesi’nden kent merkezindeki alışveriş ve eğlence noktalarına kadar geniş bir gezi programı gerçekleştirdi. Ziyaretçiler, şehirdeki kafelerde yöresel lezzetleri tatma fırsatı da buldu.



Sezon başından bu yana yoğun bir turizm hareketliliği yaşayan Samsun Limanı, yıl boyunca gelen turistlerle şehrin ekonomik ve kültürel canlılığına önemli katkılar sunmayı sürdürüyor.

