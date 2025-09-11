İstanbul26 °C

Doğu Akdeniz, Dynamic Guard-II/2025 Tatbikatı'na Ev Sahipliği Yapıyor

Deniz Kuvvetleri 8-12 Eylül tarihleri arasında icra edilen Dynamic Guard-II/2025 Tatbikatı'na ev sahipliği yapıyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğu Akdeniz'de bayrağımız dalgalanıyor. 8-12 Eylül 2025 tarihleri arasında Deniz Kuvvetlerimiz, Dynamic Guard-II/2025 Tatbikatı'na ev sahipliği yapıyor. Böylelikle 8 Eylül'de gerçekleştirilen geçiş eğitimleriyle tatbikat resmen başlamış oldu" ifadeleri kullanıldı.

