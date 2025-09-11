Borçka Barajı Türk Somonu Üretiminde İhracat Üssü Oluyor

Baraj göllerinde yapılan üretimle öne çıkan kent, Türk somonu üretimiyle hem iç pazarda hem de ihracatta önemli bir merkez haline geldi.

Artvin genelinde 2024 yılında toplam 19 bin 242 ton su ürünü üretimi gerçekleştirilirken, bu üretimin önemli bir kısmını Türk somonu oluşturdu. Kentte Borçka Barajı’nda faaliyet gösteren 11 tesiste 5 bin 645 ton, Deriner Barajı’ndaki 30 tesiste ise 10 bin ton üretim yapıldı. Öte yandan Karadeniz’de faaliyet gösteren 9 deniz tesisinde 25 bin ton üretim kapasitesine ulaşılırken, kara tesislerinde 23 işletme üretim gerçekleştirmeye devam ediyor.

Toplam 73 tesiste 40 bin tonun üzerinde kapasiteye sahip olan Artvin, yakın gelecekte devreye alınacak Yusufeli Barajı ile bu kapasitesini önemli ölçüde artırmayı hedefliyor.

"Hedef 100 bin ton üretim"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Artvin Su Ürünleri Yetiştiriciliği Birliği Başkanı ve Su Ürünleri Mühendisi Önder Alkan, Artvin’in sadece enerji üretimiyle değil, aynı zamanda somon üretimiyle de öne çıktığını belirtti. Alkan, "2012 yılında 300-350 tonla başladığımız üretim serüveninde bugün yıllık 19 bin 249 ton seviyelerine ulaştık. 2024 yılında yaklaşık 3 milyar TL ekonomik katkı sağladık. Hedefimiz 2025-2026 yıllarında 60 bin ton, Yusufeli Barajı’nın devreye girmesiyle birlikte 90-100 bin ton üretim rakamlarına ulaşmak" dedi.

Türk somonunun soğuk ve oksijeni bol sularda yetiştiğine dikkat çeken Alkan, Artvin’in düşük nüfusu ve sanayi atıklarının az olması nedeniyle balık etinin kalitesinin çok yüksek olduğunu vurguladı. Alkan, "Artvin, hem su kalitesi hem de çevresel şartlarıyla Türk somonu üretiminde öncü illerden biri oldu. İhracat talebi her geçen gün artıyor" ifadelerini kullandı.

Alkan ayrıca, balıkçılık sektörünün kentte istihdam açısından da büyük katkı sağladığını, özellikle su ürünleri mühendisleri, teknikerler ve saha çalışanlarına yönelik iş imkânlarının arttığını kaydetti.

