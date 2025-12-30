BMA Teknoloji Kurucusu Ferhat Özdamar Hayatını Kaybetti

Özdamar’ın ölümü, teknoloji ve iş dünyasında derin üzüntüye yol açtı.

Netahaber’de yer alan habere göre, Ferhat Özdamar’ın vefatıyla ilgili detaylara henüz resmi bir açıklama yapılmazken, çevresi ve sektörden isimler merhuma Allah’tan rahmet; ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyor.

BMA Teknoloji’nin kurucusu olarak tanınan Ferhat Özdamar, ülke genelinde teknoloji alanında yürüttüğü çalışmalarla biliniyordu.

Merhum Sait Ferhat Özdamar’ın cenazesi, yarın öğle namazına müteakip Tuzla GİSBİR Sahil Camii’nden kaldırılacaktır.

Vira Haber