İstanbul11 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Kastamonu'da Dev Dalgalar Sahillere Zarar Verdi
Kastamonu'da Dev Dalgalar Sahillere Zarar Verdi

Kastamonu'da Dev Dalgalar Sahillere Zarar Verdi

Kastamonu'da kıyı şeridi boyunca etkili olan fırtına sırasında dev dalgaların dövdüğü sahillerde hasar meydana geldi.

A+A-

Kastamonu'da dün gün boyunca etkili olan fırtına sırasında dalgaların boyu yer yer 8 metreye ulaştı. Dev dalgalar, Karadeniz'e kıyısı bulunan Çatalzeytin, Abana, Doğanyurt ve Cide ilçelerinde sahilleri dövdü. Fırtına sebebiyle İnebolu, Çatalzeytin ve Abana ilçelerindeki sahillerde hasar meydana geldi. İnebolu ilçesi Cünürye Mahallesi'ndeki İsmetpaşa Caddesi'ne deniz suyu ilerledi. Caddedeki kaldırımlar ve sahil bandı hasar görürken, yollar kumlarla kaplandı. Fırtınanın durmasının ardından belediye ekipleri temizlik ve onarım çalışması başlattı.

 

Vira Haber

Bu haber toplam 82 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.