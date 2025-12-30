Kastamonu'da Dev Dalgalar Sahillere Zarar Verdi

Kastamonu'da dün gün boyunca etkili olan fırtına sırasında dalgaların boyu yer yer 8 metreye ulaştı. Dev dalgalar, Karadeniz'e kıyısı bulunan Çatalzeytin, Abana, Doğanyurt ve Cide ilçelerinde sahilleri dövdü. Fırtına sebebiyle İnebolu, Çatalzeytin ve Abana ilçelerindeki sahillerde hasar meydana geldi. İnebolu ilçesi Cünürye Mahallesi'ndeki İsmetpaşa Caddesi'ne deniz suyu ilerledi. Caddedeki kaldırımlar ve sahil bandı hasar görürken, yollar kumlarla kaplandı. Fırtınanın durmasının ardından belediye ekipleri temizlik ve onarım çalışması başlattı.

Vira Haber