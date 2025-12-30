İstanbul11 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. İstanbul'da Fırtına Etkili Oluyor: Dalgalar Sahili Dövdü
İstanbul'da Fırtına Etkili Oluyor: Dalgalar Sahili Dövdü

İstanbul'da Fırtına Etkili Oluyor: Dalgalar Sahili Dövdü

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu.

A+A-

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da fırtına uyarısında bulunmuştu. Sabah saatlerinden itibaren kent genelinde fırtına etkili olmaya başladı. Fırtınanın etkisiyle denizde dalgalar oluştu. Fırtına Zeytinburnu sahilinde de etkisini gösterdi. Zeytinburnu ve Fatih kıyılarında dalgalar kıyıya vururken, açıkta bulunan teknelerin şiddetli rüzgarın etkisiyle savrulduğu görüldü.

 

Vira Haber

Bu haber toplam 80 defa okunmuştur
Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.