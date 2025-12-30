İstanbul'da Fırtına Etkili Oluyor: Dalgalar Sahili Dövdü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da fırtına uyarısında bulunmuştu. Sabah saatlerinden itibaren kent genelinde fırtına etkili olmaya başladı. Fırtınanın etkisiyle denizde dalgalar oluştu. Fırtına Zeytinburnu sahilinde de etkisini gösterdi. Zeytinburnu ve Fatih kıyılarında dalgalar kıyıya vururken, açıkta bulunan teknelerin şiddetli rüzgarın etkisiyle savrulduğu görüldü.

