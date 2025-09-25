Bolu’da Zabıtadan Balık Tezgâhlarına Denetim

Karadeniz’de 1 Eylül itibarıyla av yasağının sona ermesiyle birlikte tezgâhlarda yoğunluk yaşanırken, Bolu’nun İhsaniye Mahallesi’ndeki pazaryerinde vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Zabıta ekipleri, tezgahlarda yaptıkları kontrollerde fiyatların uygunluğunu, etiketlerin doğruluğunu ve hijyen şartlarını inceledi. Kurallara uymayan işletmeler hakkında ise işlem yapılacağı belirtildi. Zabıta Müdürlüğü, balık sezonu boyunca denetimlerin devam edeceğini açıkladı.

Vira Haber