Bolu’da Zabıtadan Balık Tezgâhlarına Denetim
Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, balık sezonunun açılmasıyla birlikte pazaryerinde bulunan balık tezgahlarında fiyat, etiket ve hijyen denetimi yaptı.
A+A-
Karadeniz’de 1 Eylül itibarıyla av yasağının sona ermesiyle birlikte tezgâhlarda yoğunluk yaşanırken, Bolu’nun İhsaniye Mahallesi’ndeki pazaryerinde vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Zabıta ekipleri, tezgahlarda yaptıkları kontrollerde fiyatların uygunluğunu, etiketlerin doğruluğunu ve hijyen şartlarını inceledi. Kurallara uymayan işletmeler hakkında ise işlem yapılacağı belirtildi. Zabıta Müdürlüğü, balık sezonu boyunca denetimlerin devam edeceğini açıkladı.
Vira Haber
Bu haber toplam 81 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.