İzmir’de 2025 TAMP Saha Tatbikatı Gerçekleştirildi

Tatbikat, afet sonrası oluşabilecek ikincil acil durumlara karşı etkin müdahale ve iyileştirme süreçlerinde iş birliğini güçlendirmek amacıyla Yerel Düzey Sağlık Afet Çalışma Grubu tarafından Urla Karantina Adası tatbikat alanında gerçekleştirildi.

Programa; Vali Yardımcısı Alparslan Yılmaz, Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ayhan Kul, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Şamil Kurgun ’un yanı sıra Ege Ordusu Komutanlığı, İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı, Türk Kızılay İzmir Afet Müdahale Merkezi, Sahil Sağlık Genel Müdürlüğü Ege Bölge Baştabipliği, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Eşrefpaşa Belediye Hastanesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi temsilcileri ile personeli katıldı.

Tatbikat senaryosu gereği İzmir’in Urla ilçesi merkezli, 6.8 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem sonrası enkazda arama-kurtarma ve tıbbi ilk yardım, su altı/su üstü arama-kurtarma ve tıbbi ilk yardım, araç kazası sonrası yangına müdahale ve tıbbi ilk yardım, hazır beton tesisinde sızıntı kaynaklı KBRN endüstriyel olaya müdahale ve tıbbi ilk yardım uygulamaları gerçekleştirildi.

UMKE ekipleri yaralılara müdahale etti.

Yaralılara ilk müdahaleler UMKE ekipleri tarafından yapıldı, ardından öncelik sırasına göre sağlık kuruluşlarına nakilleri sağlandı. Arama kurtarma faaliyetleri ve tıbbi müdahaleler eşgüdüm içinde yürütüldü.

Gerçeğini aratmayan tatbikatın sonunda, katılımcı kurum ve kuruluş temsilcilerine teşekkür belgeleri takdim edildi.

Vira Haber