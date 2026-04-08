  3. Brent Petrol 100 Doların Altına Geriledi
Brent Petrol 100 Doların Altına Geriledi

Brent Petrol 100 Doların Altına Geriledi

Brent petrol fiyatları ABD-İran savaşında iki haftalık ateşkes ilan edilmesinin ardından 100 doların altına geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile iki haftalık ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığını açıklamasıyla birlikte petrol fiyatları sert düştü. Haftaya 110 dolardan başlayan Brent petrol 92 dolar seviyesine kadar düştü.

