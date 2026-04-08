Türk Loydu Vakfı Genel Kurulu Öncesi Adaylar Belirlendi

Seçimli Olağan Toplantı, 5 Nisan 2026 Pazar günü saat 10.00’da Oda Genel Merkezi’nde 54 üyenin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda ilk olarak, seçimi yönetecek Divan Kurulu üyeleri oy birliğiyle seçildi. Ardından aday adayları söz alarak kendilerini tanıtan konuşmalar yaptı.

Seçim süreci saat 14.00 itibarıyla tamamlanırken, oylama iki turda gerçekleştirildi. İlk turda 9 aday oyların yüzde 51’inden fazlasını alarak seçilmeye hak kazandı. İkinci turda ise kalan adaylar arasından 1 kişi daha seçilerek liste tamamlandı.

Yapılan seçim sonucunda belirlenen 10 aday şu şekilde:

Selim Buğdanoğlu, İsmail Cengiz Ünlü, Kurtuluş Yıldız, Bülent Hüseyinoğlu, İbrahim Karataş, Hüseyin Yılmaz, Cihan Bayrak, Osman Azmi Özsoysal, Erkan Eker ve Oral Erdoğan.

Belirlenen adaylar, Türk Loydu Vakfı’nın 71. Olağan Genel Kurulu’nda TMMOB Gemi Mühendisleri Odası’nı temsil edecek.

