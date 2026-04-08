Milli Sporcu Erken, Finlandiya'da Dünya Rekoru Kırdı

Milli sporcu Birgül Erken, serbest dalışta dünya çapında ses getiren bir başarıya imza attı. Geçtiğimiz yıl Sivas'ta gerçekleştirmek istediği rekor denemesini, küresel ısınma nedeniyle göldeki buz kalınlığının yetersiz kalması yüzünden hayata geçiremeyen Erken, hedefini bu yıl Avrupa'ya taşıdı. Finlandiya'da 30 santimetre kalınlığındaki buz tabakasının altında gerçekleştirilen dalışta milli sporcu Birgül Erken, tek nefesle ve monofin kullanarak 141 metre yatay mesafe kat etti. Bu performansıyla CMAS dünya rekoru seviyesine ulaşan Erken, önceki rekorun sahibi Hiroyuki Sato'ya ait 140 metrelik dereceyi geride bırakarak büyük bir başarıya imza attı.



"Rekoru kırdık"

Birgül Erken, buzların üzerinde Türk bayrağını açtığını söyleyerek, "Rekoru kırdık ve gerçekten çok mutluyuz. Buradaki tek Türk olarak bayrağımızı açtım. Buzların üzerinde ay yıldızlı bayrağımız çok yakıştı. Çok heyecanlı bir andı. Asıl başarı ise bu heyecan içerisinde sakin kalmaktı. Çok mutluyum" dedi.

