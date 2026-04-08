Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları Çanakkale Etabı 23 Nisan’da Başlıyor

Yarışlar; ORC, Sportsboat, IRC ve Gezgin sınıflarında yapılacak olup, farklı etaplarda dereceye giren ekipler çeşitli ödüllerin sahibi olacak. Organizasyonun ilk etabı olan 23 Nisan İstanbul Boğazı yarışında, kendi divizyonlarında ilk üçe giren ekipler Ulusal Egemenlik Kupası ile ödüllendirilecek.

23-24 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek İstanbul–Çanakkale açıkdeniz etabında ise kendi divizyonlarında yarışı ilk tamamlayan ekipler Sahil Güvenlik Line Honours ödülünü kazanacak.

Üç yarışın genel (overall) sonuçlarına göre kendi kategorilerinde ilk üçe giren ekipler Çanakkale Kupası’nın sahibi olacak. Ayrıca Kadın Yelken ve Üniversite Yelken Takımı özel kategorilerinde dereceye giren ekipler de ödüllendirilecek.

Uluslararası düzeyde yoğun katılımın beklendiği organizasyon, hem sportif rekabeti hem de denizcilik kültürünü bir araya getirmesiyle dikkat çekiyor.

