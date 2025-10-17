Bridge S&P ve Toepfer Transport, Denizcilik Sektörünü Bir Araya Getirdi

Gemi alım-satım piyasaları, chartering trendleri ve sektörel beklentilerin ele alındığı etkinlik, yerli ve yabancı armatörlerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

Armatörlerin ağırlıklı olduğu seminere katılım kısa sürede dolarken, etkinlik yalnızca bilgi paylaşımı değil, aynı zamanda güçlü bir network buluşması olarak da öne çıktı. Katılımcılar arasında armatör firmaların yöneticileri, filo ve operasyon sorumluları ile gemi işletmecileri yer aldı.

Seminerin açılış konuşmasını Bridge Shipbrokers Genel Müdürü Şendoğan Göksu yaptı. Göksu, konuşmasında denizcilik sektörünün değişen dinamiklerine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Denizcilik sadece taşımacılık değil, aynı zamanda teknoloji, finans, çevre bilinci ve stratejik öngörü gerektiren bir alan haline geldi. Bridge olarak vizyonumuz sektöre bilgi ve strateji üreten bir bakış açısı kazandırmaktır. Bu anlamda birlikte bu organizasyonu düzenlemek bizim için büyük bir değer taşımaktadır. Ortak amacımız sektörü daha güçlü, daha verimli ve daha sürdürülebilir bir yapıya taşımaktır.”

Etkinlikte Toepfer Transport Genel Müdürü Hannes Hollaender ve Kıdemli Araştırma Analisti Sabine Kilper, katılımcılara kapsamlı sunumlar gerçekleştirdi. Sunumlarda yeni inşa projeleri, koster piyasasındaki güncel gelişmeler, navlun piyasasının mevcut durumu ve geleceğe yönelik beklentiler ele alındı.

Katılımcılar, küresel piyasalardaki hareketliliğin Türk denizcilik sektörü üzerindeki etkilerini tartışarak, geleceğe yönelik yatırım stratejileri konusunda önemli bilgiler edindi. Özellikle biyoyakıtlar, karbon taşımacılığı ve yeşil gemi yatırımları gibi alanlarda yenilikçi yaklaşımlar öne çıktı.

Bridge S&P ve Toepfer Transport’un ortak organizasyonuyla gerçekleşen etkinlik, sektörde bilgi paylaşımını güçlendirmesi ve karar vericileri bir araya getirmesiyle büyük beğeni topladı. Gelen yoğun ilgi üzerine, benzer seminerlerin önümüzdeki dönemde daha sık düzenlenmesi planlanıyor.

