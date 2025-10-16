Asyaport’ta Kadınlar Limanın Yükünü Omuzluyor

Erkek egemen bir alan olarak bilinen liman işletmeciliğinde, Asyaport’ta görev yapan yaklaşık 60 kadın çalışan, TT Operatörü, Saha Puantörü ve Konteyner Vinç Operatörü gibi zorlu görevlerde başarıyla yer alıyor. Kadınlar, gösterdikleri performansla hem limanda hem de lojistik sektöründe örnek bir başarı hikayesi yazıyor.

“Kadınlar Yapamaz Diye Düşünmesinler”

Asyaport’ta Konteyner Vinç Operatörü olarak görev yapan Şifa Çuhadar, mesleğe adım atma sürecini anlatarak kadınlara cesaret çağrısında bulundu. Çuhadar, “Buraya girmeden önce videoları izledim, ilgimi çekti. Yakınlarım da destek oldu. Başvurumu yaptım, amirlerim ve yetkililer bana yardımcı oldular. Belgelerimi almamda destek verdiler. Vince ilk çıktığımda farklı bir atmosfer yaşadım,” dedi.

Zorluklara rağmen işini severek yaptığını belirten Çuhadar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Evet, zorluklar var ama biz kadınlar her türlü zorluğun üstesinden gelebiliriz. 22 metre yükseklikte konteyner elleçliyoruz, istiften TT’ye, TT’den istife konteyner taşıyoruz. Bu iş kolay değil ama isteyince başarılıyor. Kadınlar ‘yapamam’ demesin, gelsinler, başvursunlar, kendilerini denesinler. Burada gerekli tüm destek sağlanıyor.”

“Kadınlar Disiplinli, Titiz ve Başarılı”

Asyaport Operasyon ve Deniz İşleri Müdürü Olkay Elçin, kadın istihdamını artırmak için özel bir çaba içinde olduklarını belirtti. Elçin, “Türkiye’nin en büyük konteyner limanı olan Asyaport, operasyon süreçlerinde kadın istihdamını artırmak için planlı bir çalışma yürütüyor. İlk olarak Terminal Traktör Operatörlüğü’nde kadın çalışanlarımıza yer verdik. Ardından saha operasyon puantörleri ekibine kadınlar katıldı. Şimdi ise 6 aylık teorik ve pratik eğitimlerini tamamlayan bir kadın operatörümüz, ARTC adı verilen karasal konteyner elleçleme vincinde görev yapıyor,” dedi.

Kadın çalışanların performansından duydukları memnuniyeti dile getiren Elçin, “Kadınlar disiplinli, titiz ve işe karşı ciddi bir yaklaşıma sahip. Bu özellikleri, öğrenme sürecini kısaltıyor ve operasyon verimliliğini artırıyor. Bizim için gurur verici bir durum,” diye konuştu.

Kadın İstihdamı Artarak Devam Edecek

Elçin, Asyaport’ta kadın istihdamının giderek artacağını belirterek, “Şu anda 60 kadın çalışanımız var ve eğitimleri devam eden personelimiz bulunuyor. Hedefimiz, bu sayıyı her geçen gün artırmak,” dedi.

Asyaport’ta görev yapan kadın çalışanlar, “kadın işi, erkek işi” ayrımını ortadan kaldırarak güçlü bir örnek oluşturuyor. 22 metre yükseklikte vinç kullanan, ağır konteynerleri taşıyan kadınlar, “isteyince başarılır” sözünü her gün yeniden kanıtlıyor.

Asyaport, kadın çalışanlara sunduğu fırsatlarla sadece Tekirdağ’da değil, tüm Türkiye’de liman ve lojistik sektörüne ilham veren bir başarı hikayesi yazıyor.