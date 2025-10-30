Bu Deniz Hattı, Uzak Doğu’yu Doğu Marmara’ya Doğrudan Bağlıyor

Uzak Doğu’yu Doğu Marmara’ya doğrudan bağlayan bu hat, bölgedeki rota sürelerini önemli ölçüde kısaltarak ticaretin daha hızlı ve verimli ilerlemesini hedefliyor.

FM1 olarak bilinen bu hizmet, Süveyş Kanalı üzerinden Çin, Güneydoğu Asya ve Doğu Akdeniz ve Marmara’daki limanlar arasında doğrudan nakliye bağlantıları sağlayarak bu rotalarda daha hızlı transit süreleri sunacak. Hat kapsamındaki ilk gemi Wan Hai 513, DP World Evyap Körfez Limanı’na ilk uğrağını gerçekleştirdi. FM1 hattı, Wan Hai Lines’ın Avrupa limanlarına doğrudan bağlantı sağlayan ikinci rotası olma özelliğini taşıyor ve bu yönüyle şirketin küresel ağında stratejik bir konumda yer alıyor. FM1 hattının, 4.300 ile 6.500 konteyner taşıyabilen gemilerle haftalık olarak DP World terminalini ziyaret etmesi bekleniyor. Merkezi Tayvan’da bulunan Wan Hai Lines, Asya ticarette öncü deniz taşımacılığı şirketlerinden biri olarak, bugün dünyanın en büyük 11. konteyner hattı konumunda bulunuyor.

DP World ve Wan Hai Lines arasındaki bu yeni iş birliği, Uzak Doğu – Doğu Akdeniz hattında kesintisiz bağlantılar sunarak bölgesel ticaretin sürekliliğine katkı sağlamayı amaçlıyor.



