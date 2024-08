Bursa'nın Mavi Bayrağı Üçe Çıktı

Yüksek kalite göstergesi ‘Mavi Bayrak'a sahip olan İznik İnciraltı Halk Plajı ve Karacabey Kurşunlu Halk Plajı'nda gerekli kriterleri yerine getirerek bayrağın tekrar göndere çekilmesini sağlayan Büyükşehir Belediyesi, Karacabey Malkara Plajı'na da Mavi Bayrak'ı kazandırarak sayıyı üçe çıkartmış oldu.

Bursa'nın turizmden aldığı payı artırmak ve deniz kenti özelliğini daha fazla öne çıkarmak amacıyla 115 kilometre deniz kıyısı ile 162 kilometre göl kıyısında önemli düzenlemeler yapan Büyükşehir Belediyesi, sahillerdeki kaliteyi giderek yükseltiyor. Bursa'yı kış turizminden doğa ve deniz turizmine kadar her alanda yurt içinden ve yurt dışından tercih edilir hale getirmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, hizmet kalitesini üç ‘Mavi Bayrak' alarak tescillemiş oldu. Geçtiğimiz aylarda yüksek kalite göstergesi ‘Mavi Bayrak'a sahip olan İznik İnciraltı Halk Plajı ve Karacabey Kurşunlu Halk Plajı'nda gerekli kriterleri yerine getirerek bayrağın tekrar göndere çekilmesi sağlanmıştı. Çalışmalarını ara vermeden sürdüren Büyükşehir Belediyesi, su kalitesinden can güvenliğine, engelli erişim imkanlarından temizliğe kadar 33 farklı kriteri yerine getirerek Türkiye Çevre Eğitim Vakfı'ndan (TÜRÇEV) Karacabey Malkara Plajı'na da ‘Mavi Bayrak'ı kazandırdı. Bursa'daki ‘Mavi Bayrak' sayısını üçe çıkartan Büyükşehir Belediyesi, yeşil, beyaz, mavi şehir hedefine hızla ilerliyor.

‘Mavi Bayrak'ın göndere çekilme törenine, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra Eski Turizm Bakanı ve TÜRÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Abdulkadir Ateş, Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof.Dr. Ertuğrul Aksoy, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları, daire başkanları, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Konuşmalar öncesinde Büyükşehir Belediyesi Roman Orkestrası mini bir konser verdi. Çocuklar ise plaj üzerinde kurulan atölye çadırlarında geri dönüşüm uygulamaları yaptı.

Turistlerin konaklama süresinde hedef; 3 gece

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, TÜRÇEV'e katkılarından dolayı teşekkür ederek konuşmasına başladı. Bursa'nın tarihiyle, kültürel ve doğal güzellikleriyle eşsiz bir kent olduğunu söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, güzellikleri halkla buluşturmak ve kenti yarınlara en iyi şekilde aktarmak için çalıştıklarını belirtti. Sürdürülebilir ve çevreci bir anlayışla halka yenilikçi ve kaliteli hizmetler sunarak örnek gösterilen bir kent olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini anlatan Başkan Bozbey, “Projelerimizi tek tek hayata geçiriyoruz. Gelişen, güçlenen, geçinen, güvenli ve gülümseyen Bursa hedefiyle durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz. Bursa'mız dört mevsim turizm imkânına sahip bir kenttir. Ancak bugüne kadar bu potansiyelini tam anlamıyla ortaya çıkartamadığını görüyoruz. Bu yüzden turizm açısından gecelik konaklama süresi 1.4 olarak kalmıştır. İlk aşamada turistlerin kentimizde 2 gece konaklamasını, daha sonra ise en az 3 gece konaklamasını arzuluyoruz. Bu konuda çabalarımız var” dedi.

“Marmara bizimdir”

Bursa'yı kış turizminden doğa ve deniz turizmine kadar her alanda geliştirmek için ne gerekiyorsa yapacaklarını anlatan Başkan Bozbey, kenti hem Türkiye hem de diğer ülkeler için tercih edilir noktaya getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Bursa kıyılarının yazın Bursalıların ve misafirlerin en çok tercih ettiği mekânlar olduğunu ifade eden Başkan Bozbey, “Mavi Bayrak projesini bu yüzden önemsiyoruz. Malkara ile birlikte üçüncü Mavi Bayrak'a sahip alanımız oldu. Ama tüm kıyılarımızda 33 kriteri nitelikli ve sürdürülebilir halde uygulayacağız. Bu konudaki hassasiyetimiz üst düzeyde devam edecek. Plajlarımızın kalitesinin arttırılması, kıyılarımızın daha konforlu hale getirilmesi ve deniz turizminin yaygınlaştırılması için yatırımlarımıza öncelik veriyoruz. Özellikle bu bölgenin kıyıları son dönemde daha fazla öne çıkmaya başladı. Biz Marmara Denizi'ni kaybetmek istemiyoruz. Marmara Denizi'ne sahip çıkmak istiyoruz. Bu konuda sorumluluğu üzerimizde hissetmeli ve gerekeni yapmalıyız. Marmara bizimdir, Marmara Denizi temiz olmadır. Marmara, Marmaralılarındır. Kirletici unsurlara ‘dur' demek Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Marmara Belediyeler Birliği Başkanı olarak benim görevimdir. Bu gidişle Marmara Denizi'nin ömrünün çok fazla olmadığı ODTÜ'nün hazırladığı raporlarda tescil edildi. Kamuoyunu bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum” diye konuştu.

Hedef, ‘yeşil, beyaz, mavi şehir'

Hem denizlerin hem de havanın temiz olmasını istediklerini, ancak böyle kentlere turistleri çekebileceklerini söyleyen Başkan Bozbey, “Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak yüksek kalite göstergesi olan ‘Mavi Bayrak'ı İznik İnciraltı Halk Plajı ve Karacabey Kurşunlu Halk Plajı'nda sonra şimdi de Karacabey Malkara Plajı'na kazandırdık. Böylece kentimizdeki mavi bayrak sayısını üçe çıkartmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun. Kumsal düzenlemesi, engelli yürüyüş yolu, tuvalet, otopark, şezlong ve denize giriş için platform imkânları sağladık. Ayrıca peyzaj düzenlemesi, cankurtaran ve düzenli temizlik hizmetlerimizle, plajımızdaki kaliteyi en üst seviyeye yükselttik. Diğer plajlarımızda da halkımızı gülümseten çalışmalara imza atarak ‘yeşil, beyaz, mavi şehir' hedefimize doğru güvenli şekilde ilerliyoruz. Her bir vatandaşımızın, kentimizin güzelliklerden en iyi ve eşit şekilde faydalanması için çalışıyoruz. Bursa'mız her geçen gün daha da gelişiyor ve güzelleşiyor. Mavi bayraklı plajlarımız, şehrimizin doğal güzelliklerine değer kattığı gibi turizm potansiyelimizi de arttırıyor. Bu başarı bizler için büyük bir sevinç kaynağıdır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Her şey Bursa'mız için, her şey halkımız için. Mavi bayrağın ilçemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Eski Turizm Bakanı ve TÜRÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Abdulkadir Ateş, Mavi Bayrak ve Türkiye'deki uygulanma süreci hakkında bilgi verdi. Belirlenen 33 kriterin yerine getirildiği plajların yüksek kalitenin simgesi olan mavi bayrakla etiketlendiğini anlatan Ateş, dünyada mavi bayrak için mücadele eden 80'e yakın ülke bulunduğunu hatırlattı. Türkiye'nin mavi bayrak açısından üçüncü sırada bulunduğunu dile getiren Ateş, “Bununla iftihar ediyoruz. Bir turist bir ülkeye giderken en çok ‘denize rahat girebilir miyim?' diye düşünür. Mavi Bayrak'a sahip plajlardan her 15 günde bir su numunesi Sağlık Bakanlığı tarafından alınır, laboratuvarda test edilir. Sonuçlar TÜRÇEV Genel Merkezi'ne gelir. Bizler de sonuçları Danimarka'da bulunan uluslararası vakfa göndeririz. Mavi Bayrak alan plajların, sağlık açısından sorun çıkarmayacağı bilinmelidir. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla suya girebilir. Bizler de zaten denetimleri devamlı yapıyoruz. Engelli vatandaşlar da Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları sayesinde rahatlıkla denize girebilecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bu dönem TÜRÇEV'in tüzel üyesi haline geleceğini anlatan Ateş, Marmara Denizi'nin yeniden temizlenmesi ve canlandırılması gerektiğini, yerel yöneticilerle bu konuda büyük çaba sarf edeceklerini ifade etti.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, daha önce Kurşunlu sahiline kazandırılan Mavi Bayrak'ın Malkara sahiline de kazandırılmasıyla ilçenin önemli bir değere kavuştuğunu belirtti. Karacabey sahillerinin ne kadar temiz ve güvenilir olduğunu Türkiye'ye bir kez daha kanıtlamış olduklarını anlatan Karabatı, “Bundan sonra mavi bayrak projesini Yeniköy sahiline de kazandırmak istiyoruz. Elimizden gelen mücadeleyi yapıyoruz. Buralar keşfedilmeyi bekleyen bölgelerdir. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile birlikte yürüteceğimiz çalışmalarda yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanlarını oluşturacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, açılış programına Engelliler Meclisi üyeleriyle birlikte katıldıklarını hatırlattı. Malkara Halk Plajı'nın engelli bireylerin de faydalanacağı şekilde düzenlenmesinden dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını söyleyen Aksoy, mavi bayrağın plaja kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından 2024 Mavi Bayrak Sertifikası, TÜRÇEV Başkanı Ateş tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Karacabey Belediye Başkanı Karabatı'ya teslim edildi. Ardından denizden botla getirilen mavi bayrak alkışlar eşliğinde göndere çekildi.

