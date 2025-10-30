Çanakkale’de Sahile Ölü Caretta Carettalar Vurdu

Ayvacık ilçesine bağlı Assos bölgesinde saat 09.30 sıralarında bir vatandaş sahile vuran ölü 2 caretta carettayı fark edince, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Jandarma ekipleri geldi. Ekipler yaklaşık 50 metre arayla karaya vuran caretta carettaları sahilden alarak, inceleme yapılmak üzere götürdü.

Caretta Carettaları ölü halde bularak Jandarma ekiplerine ihbar eden İbrahim Demirkolar, "Assos bölgesinde sabah 09.30 civarlarında 2 tane caretta caretta 50 metre arayla ölü halde karaya vurmuş. Ölüm sebepleri belli değildi. Olaya çok üzüldük" dedi.

Vira Haber