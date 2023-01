Celestyal Cruises, 2023 Sezonu İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Mart’ta başlayacak olan Yunan Adaları Turları için erken rezervasyon avantajı devam ediyor. Celestyal Cruises Türkiye Direktörü Özgü Alnıtemiz, “Tatil bir ihtiyaç aynı zamanda bir tedavi yöntemi. Cruise turları ise deniz güneş, keşif, tarih, kültür, lezzet, macera pek çok açıdan sıradışı bir tatil deneyimi sunuyor. Misafirlerimiz Güney’deki 5 yıldızlı otellere ve diğer cruise turlarına kıyasla farkımızı anladıklarında, erken rezervasyon avantajını kullanarak tatillerini planlıyorlar. Bu sezon da hedefimiz geçen yıllarda olduğu gibi yüzde 90’ın üzerinde misafir memnuniyetini yakalamak” dedi

Kruvaziyer sektöründe yüzlerin güldüğü 2022 yılının ardından, Türkiye kruvaziyer pazarı 2023 yılı için de umut vaat ediyor. Cruise gemilerinin rotasında yine Türkiye var, limanlarımız 2023 sezonu için dünya kruvaziyer gemilerinden peş peşe rezervasyonlar almaya başladı bile. Bugüne dek Türkiye limanları olmadan program yapmayan kruvaziyer markası Celestyal Cruises ise 2023’te yine Kuşadası ve İstanbul çıkışlı olmak üzere zengin içerikli tur programlarıyla misafirlerini gezdirecek.

Pandemi etkilerine rağmen sektörün umut vaat ettiğini kaydeden Celestyal Cruises Türkiye Direktörü Özgü Alnıtemiz; 2022 sezonuyla ilgili şunları söyledi: "Pandemi izlerinin devam ettiği 2022 yılı misafirlerimizin tepkisinin nasıl olduğunu değerlendirdiğimiz bir yıldı. Her şeye rağmen gezginlerin seyahat etmekten ve seyahat aracı olarak gemileri seçmekten vazgeçmediğini gördük. Kontrollü kontenjanlarımızla 10 bin Türk cruise gezginini, Celestyal gemilerinde ağırladık. Türkiye limanlarına yine en çok uğrak yapan cruise firması olduk. Limanlarımıza 100 düzenli sefer gerçekleştirdik, bu seferlerle yaklaşık 100 binin üzerinde Amerikalı ve Avrupalı turisti ülkemize getirdik ve döviz girdisi sağladık. Gemilerimiz Covid kapsamlı protokoller çerçevesinde yüzde 75 doluluk oranıyla ülkemize geldi. Bu bizim politikamızdı. Covid protokollerini en sıkı uygulayan gemilerden biri hatta yegane cruise şirketi olduğumuzu söyleyebilirim. Misafirlerimizin sağlığı ve güvenliği bizim birincil önceliğimiz. Ekonomik daralma, vizedeki yoğun talep ve beklemeler; 2022’de bizi zorlayan en büyük soru işaretleriydi. 2022 sezonunun nasıl sonuçlanacağını düşünürken gördük ki tüm makro koşullara rağmen misafirlerimiz vazgeçmedi. Misafirlerimizin bütçelerini planlayarak geldiklerini ve bizim turlarımızı seçtiklerini gördük. Bu tabloya rağmen 2022’de hedeflerin tutulması, 2023 için umutlarımızı artırıyor. Tatil hepimiz için bir ihtiyaç ve bir tedavi yöntemi hatta."

Erken rezervasyonda hedef yüzde 50

Zengin içerikli nitelikli programlarla, 2023 sezon turlarına Mart ayında başlayacaklarını belirten Celestyal Cruises Türkiye Direktörü Özgü Alnıtemiz, Kasım - Ocak arası erken rezervasyon döneminde hedeflerinin yüzde 10’una ulaştıklarını, Nisan ayına kadar yüzde 40’ını daha sağlayarak böylece toplam satışın yüzde 50’sini erken rezervasyon döneminde gerçekleştirmeyi hedeflediklerini kaydetti. Erken rezervasyonun cruise tatiline çıkmak isteyenlere fiyat avantajı, diledikleri tarihte seyahat etme özgürlüğü ve olası ekonomik iniş çıkışlara karşı koruma tedbiri sağladığını ifade eden Özgü Alnıtemiz, "Cruise turisti planlıdır, gezmeyi keşfetmeyi sever. Tüm dünyada böyledir. Tatilini erken planlar ve daha ekonomik olarak dünyayı gezme fırsatı yaratır, keşfeder. Biz de misafirlerimize bu avantajı anlatarak erken rezervasyona teşvik ediyoruz" dedi.

1 kara turu, Mikonos shuttle, liman vergileri, seyahat sağlık sigortası dahil

Özgü Alnıtemiz, Celestyal Cruises’un 2023 programlarını ve avantajlarını ise şöyle anlattı:

"Mart ayından başlayıp Kasım’a kadar her Salı ve cumartesi günleri Kuşadası çıkışlı olmak üzere 3 ve 4 gecelik Iconic Aegean Yunan Adaları Turlarımızı yapacağız. Nisan ayında da Crystal gemimizle 7 gecelik Idyllic Aegean seferlerimize başlıyoruz. Biz Akdeniz ve Yunan Adaları’nda uzman bir cruise şirketiyiz, Dünya çapında cruiser’ların bu destinasyonlarda öncelikli tercih ettiği bir firmayız. Destinasyon odaklı bir şirketiz. Gittiğimiz coğrafyalarda yerel rehberlerimiz ve Zengin içerikli kara turlarımızla misafirlerimize eşsiz bir deneyim sunuyoruz. 2023 turlarımızda erken rezervasyon fiyatlarımız 3 gecede 299, 4 gecede 399 Euro’dan, 7 gecede 599 Euro’dan başlıyor. Her pazartesi Kuşadası’ndan çıkış yapacak olan 7 gecelik Idyllic Aegean Turu’nun rotasında Girit, Santorini, Mikonos, Milos, Atina, Selanik var. Kuşadası çıkışlı 3 gecelik Iconic Aegean Turu’nun rotasında Patmos, Girit, Santorini, Atina, Mikonos var; 4 gecelik turda bu rotaya Rodos da ekleniyor. Inclusive tur paketlerimizin her birine 75 Euro’luk 1 kara turu dahil. Ayrıca Mikonos shuttle, liman vergileri ve ücretler, seyahat sağlık ve tur iptali sigortaları ile yemeklerde alınan içecekler inclusive paketlerimizde ücretsiz olarak yer alır.

"Paketlerimiz ve zengin içerikli turlarımızla en avantajlı cruise firması biziz"

Diğer yandan dileyen misafirlerimiz 3 gecede 150, 4 gecede 170, 7 gecede 240 Euro fark ödeyerek premium pakete geçiş yaptıklarında artı 75 Euro’luk bir kara turu daha elde ediyorlar. Bu premium pakette 7/24 Premium içkiler mevcut. Ekonomik bütçeleri uygun olan misafirlerimize paketlerini bu şekilde yükseltmelerinin daha avantajlı olacağını anlatıyoruz. Misafirlerimiz tatili satın almadan önce seyahat alternatiflerini iyi incelemeli, diğer tatil ürünleri ve içerikleriyle mutlaka kıyaslamalı. Celestyal Cruises olarak sunduğumuz paket fiyatlarımız ve içeriklerimizle, diğer gemi şirketleriyle kıyaslandığında avantajlı ve farklı bir konumda olduğumuzu iddia ediyoruz. Tatillerini planlayanlar; ayrıca Güneydeki 5 yıldızlı otel fiyatlarıyla kıyasladıklarında da fiyat fayda açısından ve sunduğumuz nitelikli içerikler açısından cruise turlarımızın çok daha ekonomik olduğunu göreceklerdir. Bizimle cruise yolculuğunu bir kez deneyimleyen misafirlerimiz yine geliyor. Bu sezon da hedefimiz geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yüzde 90’ın üzerinde misafir memnuniyetini yakalamak.”