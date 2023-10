Cenk Devrim Ulusoy’dan İki Günde İki Rekor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl ilki gerçekleştirilen Ölüdeniz Uluslararası Su Oyunları'nda dünya rekortmeni milli sporcu Devrim Cenk Ulusoy’dan iki rekor haberi ard arda geldi. Öncesinde 50 yaş ve üzerini kapsayan masterlar kategorisinde sabit ağırlıkta 75 metreye dalacağını belirten Ulusoy, bir sürpriz yaptı ve üç metre daha dalarak 78 metre ile yeni dünya ve Türkiye rekorunun sahibi oldu. Önceki rekorlar Türkiye’de 69 metre, dünyada ise 72 metre ile başka sporculara aitti.

Önceki günkü antrenmanı sırasında da kılavuz ipi fazla salınınca 72.2 metreye dalarak hem dünya hem de Türkiye rekorunu kıran Ulusoy bu sefer resmi rekor denemesi için daldı. Dalış öncesi gayet sakin olduğu gözlenen Ulusoy, rahat bir şekilde 2 dakika 47 saniyede 78 metreye dalıp çıkarak rekorun yeni sahibi oldu. Böylece Ulusoy kendi rekorunu bir gün sonra tekrar kırmış oldu.

En zor branş

Ulusoy, “Dünya rekoru 72 metreydi. Bundan dolayı çok mutluyum. Bu yıl son bir aydır verimli bir çalışma yaptım. Dünya rekorları üzerinde dereceler yapmaya başladım. 50 yaşındayım ve 50 yaşında ben dönebiliyorsam herkes dönebilir. Burada gerçekleştirdiğim paletsiz branş, dünyanın en zor branşı. Bu branşın Türkiye rekoru 69 metreydi” dedi.

11 yıl sonra döndü

Bir dönem spora ara vermek zorunda kaldığı ve sıkıntılı geçen 11 yılın ardından Transbosphor Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Kapt. Mustafa Can ile tanışınca dalış kariyerinin tekrar başladığını belirten Ulusoy, “O’nun sayesinde denizlere geri dönebildim” dedi.

Azmi bize örnek oldu

Transbosphor Denizcilik Genel Müdürü Nuri Mert Can ise gemi acentesi olarak işlerinin deniz ulaşımı olduğunu hatırlatarak Türkiye’ye çocuklarına denizciliği sevdirecek her türlü etkinliğe destek verdiklerini söyledi. Geçmişte de dalış sporcularına destek verdiklerini belirten Can, “Cenk Devrim Ulusoy’a her zaman güvendik ve O da bu güvenimizi hiç boşa çıkarmadı. Allah vergisi akciğerlerini çok güzel eğiterek ve disiplinli çalışarak Türkiye’nin yüzünü güldürdü. Onun azmi bize örnek oldu. Disiplinin ve çalışmanın zaferle sonuçlandığına şahit olduk” dedi.

Vira Haber