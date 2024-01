Denizci Öğrenciler Derneği Denizci Kadınlarla Buluştu

25. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Açelya Kara, Denizci Öğrenciler Derneği’nde 15 yıl aradan sonra 3. Kadın başkanı olduğunu ve bundan gurur duyduğunu belirtti ve konuşmacılara katılımlarından ötürü teşekkürlerini sunduğunu iletti. Saygı duruşu ile başlayan söyleşi, Melike Aysu Gürgan moderatörlüğünde gerçekleşti.

Açelya Kara'nın konuşmasının ardından, Kaptanoğlu Denizcilik Sevkiyat Müdürü Şadan Kaptanoğlu, Atasoy Grup Denizcilik Ortağı Suzan Atasoy, AQUA CHARTERING Kurucusu Melike Aysu Gürgan, Türkiye Denizcilik İşletmeleri ilk kadın kaptanı Esra Ulutürk Dinç ve ATC Grup Uluslararası Nakliyat ve Ticaret LTD. ŞTİ. Genel Müdürü Ayşem Ulusoy'un katılımlarıyla gerçekleşen bir söyleşi deneyimi sunuldu. Melike Aysu Gürgan, DÖDER’i temsilen sahnede bulunduğunu ve konuşmacıların her birine DÖDER adına teşekkür ettiğini belirterek oturumu açtı.



Konuşmacılar, katılımcılara, şu an bulundukları konumlara nasıl geldiklerini anlatan ve gelecek hayatlarında ışık olabilecek bilgiler paylaşarak söyleşiye başladılar. Türkiye Denizcilik İşletmeleri'nin ilk kadın kaptanı Esra Ulutürk Dinç'in denizcilik fakültelerinin henüz kadın öğrenci almadığı dönemlerde, babasının etkisiyle gemilere olan ilgisinin arttığını ve denizci olma kararı aldığını katılımcılarla paylaşırken; Şadan Kaptanoğlu ise, armatör ve tersaneci kimliğiyle denizcilik sektöründeki yerini aktardı ve denizciliğin aile mesleği olduğuna vurgu yaparak, felsefe bölümü mezunu olmasının meslek hayatına olumlu etkiler sağladığını belirtti.

Denizcilik sektöründe kadınların başarılarının temsil edildiği panelde, konuşmacılar katılımcıların sorularını özenle yanıtladı. Panelin soru-cevap bölümünden öne çıkanlar ise şu şekilde oldu:

Türkiye Deniz İşletmeleri'nde Başlangıç: Esra Ulutürk Dinç, TDİ'de başladığı dönemde 13 gemi olduğunu belirtti. Gemi aşçıları konusunda, 5 yıldızlı otel aşçıları ile benzerlikleri ve Çanakkale, Gökçeada, İzmir, Venedik gibi çok sayıda hatları olduğunu paylaştı. Ayrıca, Mustafa Kemal Atatürk'ün bindiği 26 geminin TDİ'ye ait olduğunu vurguladı.

Armatörlerin Sürekliliği ve Pazar Payı: Şadan Kaptanoğlu'ya gelen ‘Armatörlerin ne kadarının nesiller boyunca devam ettiğini ve market payının değişip değişmediği’ sorusuna ise tecrübenin önemine vurgu yaparak başladı. Türkiye'deki toplam DWT’e sahip yabancı armatörlerle tanıştığını belirten Kaptanoğlu, bilgi birikiminin nesiller boyunca kazanıldığını ifade etti. Bu tecrübe ve bilgi birikiminin yanında ise ‘Hayallerinizi ne kadar yüksekte tutarsanız o kadar başarılı olursunuz,’ diye eklemeyi de ihmal etmedi.

Denizcilik Sektöründe Erkeklerin Rolü: Katılımcılar tarafından ‘Erkeklerin kadınların sektördeki varlığını desteklemek adına neler yapabileceği’ sorusunu çok beğenen ve takdir eden Aysu Gürgan, erkeklerin kibar ve iyi insanlar oldukları takdirde, pozitif veya negatif ayrıcalıklara ihtiyaç olmadığını belirtti ve söyleşiyi dinleyen her bir erkek katılımcının bu potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

Maaş Eşitsizliği ve Kadın Yöneticiler: Suzan Atasoy, Türkiye'deki maaş eşitsizliğinin diğer ülkelere göre daha az olduğunu ve kadınların yine diğer ülkelere kıyasla çok daha fazla bu sektörde yer edinebildiklerini vurgularken, İsviçre’de yapılan bir araştırmada yönetici konumunda bulunan kadınların istatistiklerine bakıldığında Türkiye’nin 3. Sırada yer aldığını ve bundan gurur duyduklarını belirtti.

Sektördeki İstihdamın Geleceği: Suzan Atasoy, sektördeki istihdam halkasının büyüdüğünü ve bu nedenle kadın çalışan sayısının artacağı görüşüne katıldığını belirtti. WISTA'nın faaliyetleri ve gelecek hakkında sorulan soruya ise Suzan Atasoy, WISTA'nın sorun çözme odaklı bir kuruluş olduğunu ve 1979'dan beri bu yönde faaliyet gösterdiğini ifade etti.

Mentorluk ve Kariyer: Suzan Atasoy, WISTA'da Yönetim Kurulu başkanlığı yaptığı dönem içerisinde İstanbul Üniversitesi ile bir mentor sistemi oluşturduklarını ve kız öğrencilere deneyimlerini aktardıklarını paylaştı. Bu sürecin sonunda bir kısmıyla hala iletişimde olduklarını belirtti.

‘Cumhuriyetin Denizci Kadınlarıyla 100. Yıl Söyleşileri’ etkinliği, tüm katılımcıların akıllarındaki soru işaretlerinin giderilmesini sağlarken, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı’nda Denizci Öğrenciler Derneği’nin unutulmayacak etkinliklerinden biri olarak adını yazdırdı.

Vira Haber